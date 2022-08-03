СТНГ ведёт работы по ликвидации дефицита пропускной способности



Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» сообщил, что благодаря решению Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева в республике и в частности в Якутске проводятся масштабные работы по ликвидации дефицита газа. У многих семей появится техническая возможность подключить свои дома к газу.

«Отмечу, что с 2021 года АО «Сахатранснефтегаз» стал региональным оператором реализации программы социальной газификации, в том числе и ликвидации дефицита. Это принципиально новый уровень к подходу газификации населенных пунктов республики», — заявил руководитель газовой компании.

В данный момент ведутся работы по левой и правой стороне Покровского тракта. Туда входят СОТ «Ионосфера», «Сырдах», «Степной», «Виктория» и район речевой школы. Строятся новые газопроводы и другая газовая инфраструктура. Устранением дефицита занимаются в Намском улусе. Новые газовые сети построят в Намцах и Крест-Кытыле.

Также проводится реконструкция газопровода высокого давления на участке от Птицефабрики до района АГАТУ. Проектируют сети газораспределения на 13 км Намского тракта. Вся работа ведётся с учетом перспективы развития данных районов.

