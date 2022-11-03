СТНГ уведомляет об изменении режима работы на ближайшие дни

⠀⠀⠀Уважаемые клиенты!

Компания «Сахатранснефтегаз» поздравляет жителей республики с Днем народного единства и сообщает об изменении режима работы клиентского центра в Якутске и офисов обслуживания.

УГРС АО «Сахатранснефтегаз» в связи с предстоящим праздником Дня народного единства, сообщает об изменении режима работы.

⠀По приему платежей:

3 ноября 2022 — Рабочий день 8:00-17:00.

4 ноября 2022 – Праздничный выходной день.

5 ноября 2022 — Рабочий день 9:00-17:00.

⠀По приему и выдачи документов:

3 ноября 2022 — Рабочий день 8:00-16:00.

4 ноября 2022 – Праздничный выходной день.

В районных эксплуатационных газовых участках АО «Сахатранснефтегаз»: в четверг 3 ноября, на один час сокращенный рабочий день. В пятницу 4 ноября выходной — праздничный день.

В субботу и воскресенье 5-6 ноября 2022 календарные выходные дни. 7 ноября, в понедельник – рабочий день!

Единый колл-центр: 319-777.

Напоминаем о том, что платежи за газ можно произвести, не выходя из дома. Сделать это можно через личный кабинет на сайте www.aostng.ru, через чат-бот в Whatsapp (8924-870-7009), Telegram; через систему «Сбербанк-онлайн», «АЭБ онлайн». Список организаций, принимающих оплату за газ: кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ», отделения «Россельхозбанк» и все отделения Почты России.

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