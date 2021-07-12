СТНГ участвует в подготовке технических кадров

Для выпускников школ наступило ответственное время выбора профессии. АО «Сахатранснефтегаз», как крупное республиканское нефтегазовое предприятие, на протяжении многих лет помогает студентам профильных вузов и факультетов осваивать профессии для газовой отрасли.

— Ежегодно более 200 студентов проходят производственные и преддипломные практики в различных подразделениях Общества. Из них каждый год порядка двадцати молодых специалистов трудоустраиваются. Отмечу, что мы работаем на основании соглашений с профессиональными образовательными организациями республики и Министерством образования. Также по квоте Центра занятости мы принимаем на работу стажеров, выпускников разных профессиональных образовательных организаций, за ними прикрепляем наставников из числа опытных сотрудников. Стажеры работают три месяца и, как показывает практика, затем остаются на постоянную работу, — комментирует начальник Управления кадровой политики Георгий ОСИПОВ.

АО «Сахатранснефтегаз» имеет традицию проведения профориентационной работы среди школьников. Для вовлечения студентов и школьников в процесс углубленного знакомства с производственной деятельностью компании, организуются экскурсии в структурные подразделения , где их знакомят с историей государственного нефтегазового предприятия, основной деятельностью, а также с будущими рабочими местами.

Отметим, что руководители и главные специалисты АО «Сахатранснефтегаз» принимают активное участие в заседании комиссий по защите дипломных проектов студентов, комиссиях по распределению студентов, осуществляя, тем самым, отбор специалистов, в которых нуждается Компания.

Также напомним, идейными вдохновителями и основателями общественной организации «Я – инженер» и «Молодежь Якутии – в промышленность» являются инженеры нашей компании. По линии данных общественных организаций по отдельному плану проводится профориентационная работа со школьниками и студентами.