СТНГ создаёт условия для полной газификации

В селе Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса продолжаются работы по прокладке внутрипоселковых газораспределительных сетей в целях создания возможностей полной газификации села.

По словам генерального директора национальной нефтегазовой компании Алексея Колодезникова, до конца текущего месяца в селе построят более 14 км газовых сетей.

«Компания «Сахатранснефтегаз» с привлечением подрядных организаций продолжает второй этап газификации села Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса. В этой части у нас с администрацией района очень тесные рабочие отношения. Я благодарю главу района Николая Прокопьевича Старостина и первого заместителя главы Семёна Семёновича Потапова, которые внесли большой организационный вклад в газификацию села», — отметил руководитель газовой компании.

В настоящее время тремя бригадами газовиков с землеройной техникой уже сварено 9 км газопроводов, строятся газопроводы-вводы, проводится изоляция труб. Проектом предусмотрен вывод 220 газопроводов-вводов к домовладениям. Из них 110 семей заявились на подключение к газу своих домов по социальной газификации в этом году.

Напомним, что впервые газ был запущен в дома и объекты села в 2019 году, а символичным является то, что создание условий для полной газификации Бютейдяха будет произведено в год 55-летия газификации республики и 100-летия Якутии.