27.09.2022
16:02
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Якутия
СТНГ проводит ремонтные работы в Горном улусе без ограничения газоснабжения
С 27 по 28 сентября газовики производят работы по ремонту магистрального газопровода-отвода к селу Бердигестях в Горном улусе. Для населения отключений газа не будет, сообщает «Сахатранснефтегаз».
Плановые ремонтные работы проводятся по результатам техдиагностики, которую ранее провело Линейно-производственное управление магистральных газопроводов.
Окончание работ запланировано 28 сентября.
Мероприятия по ремонту газовой магистрали проводятся в целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения.
Фото: Пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
#АО «Сахатранснефтегаз»#Горный улус#Сахатранснефтегаз#СТНГ#СТНГ проводит ремонтные работы в Горном улусе без ограничения газоснабжения
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