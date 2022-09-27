СТНГ проводит ремонтные работы в Горном улусе без ограничения газоснабжения

С 27 по 28 сентября газовики производят работы по ремонту магистрального газопровода-отвода к селу Бердигестях в Горном улусе. Для населения отключений газа не будет, сообщает «Сахатранснефтегаз».

Плановые ремонтные работы проводятся по результатам техдиагностики, которую ранее провело Линейно-производственное управление магистральных газопроводов.

Окончание работ запланировано 28 сентября.

Мероприятия по ремонту газовой магистрали проводятся в целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения.