СТНГ просит не доводить ситуацию с долгами до крайних мер

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На 1 ноября 2022 года задолженность физических лиц за потребленный газ составляет более 200 млн. рублей. Для снижения задолженности в ноябре запланированы работы по фиксации показаний в целях создания «Акта проверок» приборов учета и направление уведомлений порядка 2 500 абонентам на сумму задолженности в среднем 6 тыс. 255 рублей на общую сумму 15 млн. 637 тысяч руб. В случае неоплаты в указанный в уведомлении сроке – задолженность будет взыскана в судебном порядке с отнесением расходов по госпошлине на абонента.

Компания «Сахатранснефтегаз» обращается к физическим лицам – не доводить ситуацию с долгами до крайних ограничительных мер. Все действия по приостановке подачи газа проводятся строго в рамках закона и регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации № 549 от 21 июля 2008 года.

Убедительно просим ежемесячно передавать показания приборов учета газа и заблаговременно оплачивать образовавшуюся задолженность после обзвона и по уведомительно-претензионной работе.

В случае отсутствия возможности произвести оплату в полном объеме, есть возможность заключить соглашение о частичном погашении задолженности. Напоминаем, что производить оплату необходимо ежемесячно, в срок до 10 числа.

Оплатить за газ можно различными способами: через личный кабинет на сайте www.aostng.ru, через чат-бот в Whatsapp (8924-870-7009), Telegram; через систему «Сбербанк-онлайн», «АЭБ онлайн».

Список организаций, принимающих оплату за газ: кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ», отделения «Россельхозбанк» и все отделения Почты России.

Подробнее о действующих тарифах, способах оплаты и порядке расчетов за газ можно узнать по ссылке. https://aostng.ru/fizicheskim-litsam/consumer-information/postavka-gaza/

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