СТНГ продолжает принимать ограничительные меры!

«Сахатранснефтегаз» как ресурсоснабжающая организация продолжает принимать ограничительные меры по отношению к потребителям с задолженностью – как физическим, так и юридическим лицам.

С начала 2022 года компания направила более 13 тысяч уведомлений населению о необходимости погашения накопившейся задолженности и последствиях неоплаты в соответствии с действующим законодательством на сумму порядка 270 миллионов рублей.

Все меры предпринимаются компанией с соблюдением требований Постановлений Правительства РФ №410 и №549. В соответствии с пунктом 45 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ №549, поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по поставке газа в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух месяцев подряд.

О предстоящем ограничении компания в установленном порядке направляет абоненту уведомление.

В районах и улусах республики сотрудники газового предприятия проводят поквартирный и подомовой обход, в рамках которого извещают потребителей о наличии задолженности. Абонентов предупреждают о том, что в случае неуплаты имеющегося долга ресурсная организация прибегнет к ограничению газоснабжения.

Поставщик рекомендует всем абонентам – как физическим, так и юридическим лицам, накопившим задолженность, в оперативном порядке ее погасить и не доводить ситуацию до ограничения газоснабжения. Обращаем внимание абонентов, что возобновление подачи газа возможно только после оплаты долга, а также стоимости работ по отключению и подключению к газовой сети.

Платежи за газ можно произвести удобно и быстро, не выходя из дома. Сделать это можно через личный кабинет на сайте www.aostng.ru, через чат-бот в Whatsapp (8924-870-7009), Telegram; через систему «Сбербанк-онлайн», «АЭБ онлайн». Список организаций, принимающих оплату за газ: кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ», отделения «Россельхозбанк» и все отделения Почты России. Подробнее о действующих тарифах, способах оплаты и порядке расчетов за газ можно узнать по ссылке.