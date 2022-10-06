СТНГ продолжает открытые уроки для детей в школах Якутии

Сотрудники эксплуатационных газовых участков АО «Сахатранснефтегаз» в этот раз провели открытые уроки для учащихся младших классов Намского и Ленского районов.

Уроки по безопасному использованию газа в быту состоялись в Намской улусной гимназии имени Н.С. Охлопкова и Намской СОШ №1, а также в СОШ № 1 города Ленска.

Тема урока – безопасное использование газа в быту.

Лекции для учащихся школ нацелены на пропаганду безопасного использования природного газа в быту, снижение несчастных случаев с использованием газовых приборов.

Следующие открытые уроки газовики планируют провести в образовательных учреждениях Чурапчинского и Мегино-Кангаласского районов.

Напомним, что открытые уроки приурочены к юбилейному году – 55-летию газификации Якутии. Специально к юбилейным мероприятиям география встреч со школьниками расширена.

В прошлом месяце сотрудники АО «Сахатранснефтегаз» провели уроки в школах столицы, Жатая, города Покровска, в Горном, Верхневилюйском, Вилюйском районах.