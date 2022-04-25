СТНГ присоединился к проекту по внедрению объединенного платежного документа

«Сахатранснефтегаз» одним из первых из числа ресурсных организаций присоединился к внедрению проекта объединенного платежного документа за жилищно-коммунальные услуги, который будет внедрен в Якутии до 2024 года.

Проект позволит в «один клик» оплачивать все жилищно-коммунальные услуги. Это значит, что весь комплекс услуг ЖКХ теперь перейдёт в электронный вид по принципу «единого окна», что позволит жителям республики видеть процесс формирования платы и производить оплату в одном месте.

Газовое предприятие Якутии уже несколько лет практикует удобную для клиентов систему онлайн оплаты за потребленный природный газ. Так, для клиентов компании работает личный кабинет на официальном сайте AOSTNG.RU, где не только можно вносить оплату, но и видеть всю историю платежей, оплачивать другие услуги, например, техобслуживание, а также ежемесячно подавать показания счетчиков.

Кроме того, в мессенджерах WhatsApp и Telegram работает чат-бот – виртуальный помощник, с помощью которого легко узнать задолженность по лицевому счету, внести показания и оплатить.

Добавим, что проект по внедрению объединенного платежного документа реализуется в рамках Стратегии цифровой трансформации по принципам проектного управления.