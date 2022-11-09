СТНГ примет участие в федеральном пилотном медицинском проекте

Решение об этом было принято 8 ноября по итогам рабочей встречи руководителя национальной нефтегазовой компании Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА с министром здравоохранения Республики Саха (Якутия) Леной АФАНАСЬЕВОЙ.

Пилотный проект включает в себя несколько блоков, основными из которых являются направления по медицинским профилактическим мероприятиям, сохранение психологического здоровья, организация здорового питания и комфортных рабочих мест, повышение физической активности.

По его словам, «Сахатранснефтегаз», помимо обязательного медицинского страхования, обеспечивает дополнительное медицинское страхование для своих сотрудников. Это важно и необходимо не только с точки зрения сохранения здоровья работника, но это и забота о членах семьи нашего сотрудника, так как на них тоже распространяется ДМС компании. Все условия прописаны в коллективном договоре.