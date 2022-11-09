СТНГ примет участие в федеральном пилотном медицинском проекте
Решение об этом было принято 8 ноября по итогам рабочей встречи руководителя национальной нефтегазовой компании Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА с министром здравоохранения Республики Саха (Якутия) Леной АФАНАСЬЕВОЙ.
Пилотный проект включает в себя несколько блоков, основными из которых являются направления по медицинским профилактическим мероприятиям, сохранение психологического здоровья, организация здорового питания и комфортных рабочих мест, повышение физической активности.
По его словам, «Сахатранснефтегаз», помимо обязательного медицинского страхования, обеспечивает дополнительное медицинское страхование для своих сотрудников. Это важно и необходимо не только с точки зрения сохранения здоровья работника, но это и забота о членах семьи нашего сотрудника, так как на них тоже распространяется ДМС компании. Все условия прописаны в коллективном договоре.
«Сейчас настала пора дальнейшего совершенствования. Поэтому с Леной Николаевной договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение, выходящее за рамки стандартного дополнительного медицинского страхования и первыми из промышленных предприятий республики, примем участие в федеральном пилотном проекте корпоративной программы укрепления здоровья работников», — отметил Алексей Колодезников.
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