СТНГ поясняет: Это не взрыв

На улице Петра Алексеева проходят пневмоиспытания нового газопровода. В социальных сетях и мессенджерах распространяется видеоролик, на котором запечатлен участок замены газопровода на перекрестке улиц Пояркова и Петра Алексеева. Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» поясняет, что был заснят технологический процесс пневмоиспытаний газопровода.«Вчера на участке произвели пневматические испытания газопровода высокого давления, а также очистку его полости. Мероприятие входит в технологический процесс укладки газопровода, и все работы произведены согласно инструкции», – пояснил заместитель главного инженера Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Станислав Луковцев.

Напоминаем, что с 24 июня перекрыто движение автомобильного транспорта на пересечении улиц Петра Алексеева и Пояркова, где сейчас идут плановые работы по обновлению газопроводов высокого и низкого давлений длиной по 60 метров каждый.