СТНГ: Полным ходом идет строительство магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84»

В Якутии продолжается строительство магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84 км»

Под председательством генерального директора газовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексея Колодезникова рассмотрены вопросы текущего хода строительства завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84 км» и обсуждены планы на 2023 год.

По словам начальника строительно-монтажного Управления Владимира Андрущенко-Луценко, в настоящее время ведутся работы по перевозке труб из села Хампа Вилюйского улуса до села Мукучи и дальнейшей переброски в село Мастах Кобяйского.

«Летом этого года на участке «Хампа – Мастах» смывало дорогу в результате обильных дождей. Наша компания на этом участке восстановила дорогу для удобства местных жителей», — отмели Владимир Владимирович.

Отметим, что по поручению Алексея Колодезникова, 24 сентября текущего года для соблюдения интересов жителей сёл Мукучу, Мастах, Тымпы, Хампа и Борогонцы, были начаты работы по восстановлению наиболее сложных для проезда автомобильного транспорта участков дороги. Сейчас эти работы завершены.

Активная фаза работы сейчас также ведется на базе компании в селе Борогонцы, где осуществляется сборка и сварка трехтрубных секций. Подобная работа организована на участке Мукучи, где расположена производственная база строителей. Кроме этого, в ходе совещания обсудили вопросы проведения строительно-монтажных работ на 2023 год.