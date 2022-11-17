СТНГ: Показатели по социальной газификации перевыполняются

В Якутии за 2022 год осуществлено уже 2089 пусков газа в дома по социальной газификации

⠀⠀⠀«По социальной газификации в ДФО наша республика находится на передовых позициях», — сказал министр промышленности и геологии РС(Я) Максим Терещенко в ходе очередного заседания регионального штаба социальной газификации.

⠀⠀⠀Министр отметил, что благодаря региональному оператору АО «Сахатранснефтегаз» и муниципальным образованиям как Чурапчинский, Горный, Вилюйский, Хангаласский и Мегино-Кангаласский районы, Якутия находится в «Зеленой зоне» на карте по рейтингу регионов.

⠀⠀⠀Отдельно он выразил слова благодарности генеральному директору компании «Сахатранснефтегаз» Алексею Колодезникову.

⠀⠀⠀Как отметил заместитель генерального директора компании «Сахатранснефтегаз» Анатолий Соловьев, показатели перевыполняются. Так, на сегодняшний день произведено уже 2089 пусков газа при запланированных 2041 пусках.

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