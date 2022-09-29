СТНГ оказывает поддержку своим мобилизованным

Алексей Колодезников рассказал о мерах поддержки мобилизованных в «Сахатранснефтегазе»

Генеральный директор «Сахатранснефтегаз» рассказал о мерах поддержки, предпринятых в национальной нефтегазовой компании в отношении мобилизованных сотрудников.

Алексей Колодезников сообщил, что внесены изменения в коллективный договор компании – это нужно для того, чтобы обеспечить от имени предприятия единовременную материальную помощь.

«Помимо положенных законом выплат, от имени компании выплачиваем единовременную материальную помощь в размере 30 тысяч рублей наличными, чтобы у них были средства на первое время. Также выдали первым мобилизованным сухие пайки на несколько суток и термобелье. Кроме того, изучив ситуацию и пообщавшись с нашими ребятами, которые уже находятся в войсковых частях Дальнего Востока, мы расширили меры поддержки и на этой неделе для новых мобилизованных формируем готовые рюкзаки с дополнительными вещами, которые могут пригодиться в полевых условиях», – сообщил руководитель компании.

Это такие вещи индивидуального пользования как кнопочные телефоны, тактические очки и перчатки, мультитул, наколенники и налокотники, а также фонарики и другие необходимые предметы обихода.

В «Сахатранснефтегазе» сформировано круглосуточное дежурство ответственных лиц для оказания консультационной помощи мобилизованным сотрудникам и их сопровождение до распределительного и сборного пунктов.

Кроме того, компания сохранит рабочие места сотрудникам до их возвращения, будет выплачивать заработную плату до момента заключения военного контракта, отметил Алексей Колодезников.

«В эти дни многих из нас волнует тема частичной мобилизации, но мы понимаем, что наш ответ должен быть адекватным тем угрозам, которые исходят от коллективного Запада. Согласно Указу Президента Российской Федерации, частичная мобилизация касается тех граждан, которые уже имеют опыт службы в армии и военно-учётные специальности. Весь коллектив национальной нефтегазовой компании желает всем якутянам вернуться живыми и здоровыми, с честью выполнив долг», – пожелал генеральный директор.

Отметим, что в настоящее время компания продолжает стабильно работать и обеспечивать газом своих потребителей.