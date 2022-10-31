СТНГ оказывает консультации по социальной газификации

«Сахатранснефтегаз» оказывает консультации по социальной газификации в округах города Якутска

Специалисты службы технологического присоединения и строительства «Сахатранснефтегаз» ведут консультации по программе социальной газификации в округах столицы. Первым стал Гагаринский округ Якутска.

27 октября состоялся «День открытых дверей» от агентства недвижимости для жителей, где все желающие смогли получить необходимую и достоверную информацию от профессионалов и специалистов в области недвижимости и строительства.

Сотрудники регионального оператора газификации Якутии рассказали о том, как реализуется социальная газификация в Гагаринском округе, микрорайоне Марха города Якутска, Намском и Маганском трактах, микрорайоне Сатал. Наиболее популярными вопросами стали требуемые документы для подачи заявки, сроки и критерии программы.

Следующая встреча состоится 9 ноября с 15:00 в конференц-зале музейного комплекса «Россия – моя история» для жителей Автодорожного округа.