СТНГ оказал помощь Донбассу в размере более миллиона рублей

Общая сумма благотворительной материальной помощи в Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса от национальной нефтегазовой компании республики составила 1 млн 150 тысяч рублей.

В рамках соглашения о взаимодействии и всестороннем сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и администрацией города Кировское Донецкой народной республики, АО «Сахатранснефтегаз» в августе 2022 года оказал финансовую помощь в размере 100 000 рублей.

В поддержку телемарафона «Всё для Победы!», организованного 4 октября на телеканале НВК «Саха», для восстановления г. Кировское ДНР и поддержки бойцов из Республики Саха (Якутия) компания оказала благотворительную помощь в размере 50 000 рублей.

Кроме того, 3 октября от предприятия дополнительно направлены денежные средства в размере 1 млн рублей в Северо-Восточный Фонд помощи и поддержки Донбасса.

Напомним, что в марте 2022 года компания направила гуманитарную помощь: комплекты постельного белья, посуду, продукты питания и другие предметы первой необходимости для личного пользования эвакуированным гражданам Донецкой и Луганской народных республик.

Также предприятие ведет активную работу по оказанию помощи мобилизованным сотрудникам и поддержке их семей. Так, мобилизованным работникам осуществляется денежная материальная помощь, выдаются рюкзаки с дополнительными вещами первой необходимости.