СТНГ ограничил поставку газа!

Несмотря на неоднократное уведомление о необходимости погашения задолженности, в связи с неисполнением потребителем норм действующего законодательства РФ, 27 июня произведено полное ограничение поставки газа в объекты МУП «Жатайтеплосеть», который обеспечивает жителей посёлка Жатай горячей водой и отоплением.

По состоянию на 23 июня, долг «Жатайтеплосети» с 2019 года перед «Сахатранснефтегаз» составляет 138 миллионов рублей.

Как сообщил начальник Управления газораспределительных сетей Антон Томский, «Сахатранснефтегаз» как газоснабжающая организация имеет право ограничить поставку газа для юридических лиц при допущении неоплаты потребителем более трех раз в течение 12 месяцев.

— При наличии добросовестно оплачивающих коммунальные услуги абонентов, сам поставщик коммунальных услуг – в данном случае «Жатайтеплосеть» – должен обеспечить поставку горячей воды и отопления таким абонентам. Газовая компания просила предоставить расчеты объема газа, необходимого для выработки горячей воды и отопления добросовестным плательщикам. Так, письменное предупреждение в адрес МУП «Жатайтеплосеть» о предстоящем вынужденном введении частичного ограничения поставки газа в связи с наличием задолженности направлено 25 апреля. Запрошена информация по расчетам объема газа, подтвержденного данными о мощности газоиспользующего оборудования, об отапливаемой площади, а также о количестве добросовестных абонентов. В связи с отсутствием ответа, компания повторным уведомлением 12 мая предупредила о том, что объем газа, поставляемый в период ограничения, будет составлять 48,7 тысяч кубометров в месяц, рассчитанный в соответствии с 13 п. Правил ограничения поставки газа, – отметил начальник УГРС.

Последнее уведомление было направлено 7 июня, на основании которого, с 10 июня введено частичное ограничение поставки газа.

24 июня в адрес МУП «Жатайтеплосеть» направлено предупреждение о полном ограничении поставки газа с 27 июня в связи с перерасходом месячной нормы газа, установленной на период введения ограничения.

Последующее возобновление поставки газа в адрес «Жатайтеплосеть» для подачи горячей воды и отопления жителям в установленных на период ограничения объемах состоится с 1 июля.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1245, компания направила уведомления об ограничении газа в адрес исполнительной власти РС(Я), администрацию ГО «Жатай».

Кроме того, в плане введение ограничения поставки газа на объектах следующих должников – поставщиков коммунальных услуг:

АО ДСК

ООО Сахаэлектрогаз

ООО ЖКХ Альтернатива

ООО Энергия – 2002

ООО Союзстрой

ООО Стройтехмонтаж

АО Теплоэнергия

ООО Северные коммунальные системы

ООО ЖКХ Вилюйское

ООО МТС ВерхневилюйскООО Кибор

ООО ОсноваТСЖ на Кирова

ООО Солидарность+

ТСЖ наш Дом

ООО УК Колорит

С целью недопущения ограничений, «Сахатранснефтегаз» напоминает о необходимости погашения образовавшейся задолженности и своевременной оплаты потребляемого ресурса.