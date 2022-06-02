СТНГ начал подготовку к новому отопительному сезону



После окончания отопительного сезона 2021-2022 годов и завершения острого периода прохождения ледохода, республиканская газовая компания входит в режим профилактических и ремонтных работ в рамках подготовки газового хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023.

Работы по подготовке проходят в соответствии с графиком. Полная готовность газовых сетей и оборудования к работе в условиях максимальных нагрузок будет обеспечена к сентябрю 2022 года.

Для работы в условиях низких температур следующего отопительного сезона проводится проверка газораспределительных пунктов, газораспределительных станций. Определены подрядные организации для проведения ремонтных работ на объектах газового хозяйства.



Помимо города Якутска, особый контроль ведется в эксплуатационных участках районов республики.

В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты компании проводят техобслуживание и инвентаризацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В этой связи «Сахатранснефтегаз» призывает абонентов-потребителей природного газа не препятствовать работе газовиков и обеспечить доступ сотрудников к газовому оборудованию.

Помните, что газ – вещество повышенной опасности. Регулярное техобслуживание необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования.

В настоящий момент готовность к предстоящему зимнему сезону по техобслуживанию внутридомового газового оборудования оценивается в 35% по республике.

