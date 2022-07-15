СТНГ готовится к пуско-наладочным работам газофракционной установки



В Якутии национальная газовая компания «Сахатранснефтегаз» продолжает масштабные работы по модернизации Якутского газоперерабатывающего завода. Какие сейчас ведутся работы и на какой стадии находится проект проверил 14 июля генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

В частности, основным мероприятием был осмотр газофракционной установки, которое ведется в рамках реконструкции газоперерабатывающего завода в Якутске. Строительно-монтажные работы подходят к завершению, на заводе готовятся к пуско-наладочным работам. Продолжаются работы по автоматизации объекта, наладке пожарной сигнализации, а также по электроснабжению, технологической связи и благоустройству территории.



Руководитель газовой компании также ознакомился с реконструкцией котельной газоперерабатывающего завода. На объекте ведется работа по его автоматизации. Будет установлена современная погода-зависимая система отопления.



Кроме того, работники завода показали газонаполнительную станцию, где наполняют баллоны сжиженным углеводородным газом. В будущем здесь продолжится его модернизация. Будет проведена замена установки по гидроиспытанию баллонова, а станок для слива не испарившихся остатков газа будет механизирован. Новое оборудование даст увеличение производительности станции.

