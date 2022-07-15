15.07.2022
10:34
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Якутия

СТНГ готовится к пуско-наладочным работам газофракционной установки


В Якутии национальная газовая компания «Сахатранснефтегаз» продолжает масштабные работы по модернизации Якутского газоперерабатывающего завода. Какие сейчас ведутся работы и на какой стадии находится проект проверил 14 июля генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.
В частности, основным мероприятием был осмотр газофракционной установки, которое ведется в рамках реконструкции газоперерабатывающего завода в Якутске. Строительно-монтажные работы подходят к завершению, на заводе готовятся к пуско-наладочным работам. Продолжаются работы по автоматизации объекта, наладке пожарной сигнализации, а также по электроснабжению, технологической связи и благоустройству территории. 


Руководитель газовой компании также ознакомился с реконструкцией котельной газоперерабатывающего завода. На объекте ведется работа по его автоматизации. Будет установлена современная погода-зависимая система отопления.


Кроме того, работники завода показали газонаполнительную станцию, где наполняют баллоны сжиженным углеводородным газом. В будущем здесь продолжится его модернизация. Будет проведена замена установки по гидроиспытанию баллонова, а станок для слива не испарившихся остатков газа будет механизирован. Новое оборудование даст увеличение производительности станции. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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