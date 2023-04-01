Стивен Сигал будет биться за эсеров на выборах в гордуму Якутска? — ТайгаПост

Политическую палитру предстоящих выборов в Якутии раскрасит известный американский актер Стивен Сигал! По данным @taigapost, он возглавит партийный список СРЗП на выборах в городскую Думу столицы республики.

29 мая 2021 года голливудская звезда из рук Сергея МИРОНОВА получила членский билет партии «Справедливая Россия – За правду». Сигал взялся за решение вопросов экологии, в частности, при полной поддержке однопартийцев разработал законопроект об усилении ответственности за загрязнение природы.

При детальном изучении биографии актера выбор баллотироваться в Якутске не кажется уж таким сумасшедшим. По словам Сигала, генетический анализ показал наличие в его жилах якутской и бурятской кровей. Так что мастер боевых искусств в каком-то смысле возвращается на свою историческую родину.

«Стивен попросил меня дать несколько уроков якутского языка. Уже на втором занятии он встретил меня словами «дорообо, доҕор» (здравствуй, друг)», — рассказал @taigapost депутат Госдумы Федот Тумусов Тумусов.

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