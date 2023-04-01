01.04.2023
12:01
326

Политика

Стивен Сигал будет биться за эсеров на выборах в гордуму Якутска? — ТайгаПост

Политическую палитру предстоящих выборов в Якутии раскрасит известный американский актер Стивен Сигал! По данным @taigapost, он возглавит партийный список СРЗП на выборах в городскую Думу столицы республики.

29 мая 2021 года голливудская звезда из рук Сергея МИРОНОВА получила членский билет партии «Справедливая Россия – За правду». Сигал взялся за решение вопросов экологии, в частности, при полной поддержке однопартийцев разработал законопроект об усилении ответственности за загрязнение природы.

При детальном изучении биографии актера выбор баллотироваться в Якутске не кажется уж таким сумасшедшим. По словам Сигала, генетический анализ показал наличие в его жилах якутской и бурятской кровей. Так что мастер боевых искусств в каком-то смысле возвращается на свою историческую родину.

«Стивен попросил меня дать несколько уроков якутского языка. Уже на втором занятии он встретил меня словами «дорообо, доҕор» (здравствуй, друг)», — рассказал @taigapost депутат Госдумы Федот Тумусов Тумусов.

Подробнее на Тайга Пост

Фото: Тайга Пост
Источник: Тайга Пост

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх