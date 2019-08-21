Стив Йошида: Выжившие в Хиросиме растения вдохновят участников проекта «Антирак»

20 августа в Якутске прошло знаменательное мероприятие — церемония передачи саженца дерева, выжившего при атомной бомбежке в городе Хиросима для радиологического отделения Якутского Республиканского онкологического диспансера.

Мероприятие состоялось благодаря сотрудничеству диспансера с Ассоциацией по поддержке местных социальных и образовательных инициатив «Возрождение» и реализацией волонтерского проекта «Антирак: поддержка выживших».

С миссией мира в Якутию прибыл народный дипломат, американский общественный деятель, ротарианец Стив ЙОШИДА. Стив — американец японского происхождения, общественный деятель, борец за мир, много лет жил в г.Хомер (Аляска), в настоящее время живет на Гавайях. В Якутии был несколько раз. Именно ему принадлежит идея проведения Ярмарки здоровья в Якутске, благодаря его усилиям медицинские учреждения города получили в подарок уникальные муляжи, а многие российские студенты, в числе которых есть и якутяне, на его стипендии учатся в Японии и проходят стажировки в престижных университетах Америки.

Стив Йошида родился в 1942 году в американском концлагере для японского населения. Вся его семья четыре долгих года находилась в этом страшном месте. После закрытия лагерей в 1946 году семья Йошида не стала искать виновных или растить в себе ненависть. Они мужественно взялись за работу, чтобы их сын Стив получил хорошее образование. Сын не подвел ожидания семьи и стал образованным и уважаемым человеком. Очень тепло жизнь и работу своего доброго друга — Стива Йошиды описывает в книге «Настанет день…» Капиталина АЛЕКСЕЕВА, создавшая клуб Ротари города Якутска и являбщаяся его почетным президентом.

Стив не так много знал о Японии, когда поехал в родной город его семьи — Хиросиму. Его поразили жители города, которые были спокойны и добры по отношению к США. Японцы не винят никого в тех ужасающих происшествиях. Жители Хиросимы хотят одного — чтобы таких событий в мире больше не происходило. Стив со своей группой единомышленников распространяет семена и саженцы дерева, выжившего во время бомбардировки. Ученые утверждали, что еще 20 лет на территории Хиросимы не вырастет ни одной травинки. Но уже через две недели начали пробиваться первые ростки дерева гинкго… Это символ торжества стремления к свету и жизни, несмотря ни на что.

После своей речи Стив Йошида передал саженец дерева Гинкго билоба главному врачу ЯРОД Лене Николаевне АФАНАСЬЕВОЙ. Гинкго билоба относится к реликтовым растениям, которые произрастали на нашей планете еще в эпоху динозавров. Это великолепное растение может прожить 3000 лет.

Кроме гинкго, народный дипломат привез в Якутию семена камелии. Этот тонкий и беззащитный на первый взгляд цветок воскрес в суровых условиях послевоенной Хиросимы. «Камелия — живой символ, что даже дети и самые нежные люди могут пережить все невзгоды», — объяснил Стив.

Монолог Камелии трогательно прочитала ученица Средней общеобразовательной школы №17 г. Якутска Далаана КОРОТОВА. «Пожалуйста, посадите меня с моим посланием к людям: Вместе мы создадим МИР и дадим народам всего мира прочный мир!», — такие прекрасные слова звучали в конце монолога.

Общественный деятель, руководитель проекта «Антирак: поддержка выживших», почетный Президент клуба Ротари города Якутска Капиталина Капитоновна АЛЕКСЕЕВПА поделилась собственной историей победы над страшной болезнью — онкологией: «Все началось с того, что я сама пережила рак желудка. Моя дочь Катерина помогла связаться со Стивом. Я была крайне удивлена, когда он поздравил меня с раком желудка! «Как хорошо, что это рак именно желудка, а не какого-то другого органа. Ведь его можно удалить», — сказал он тогда. Его слова тогда успокоили меня и придали сил».

После пережитой операции последовали невообразимые трудности, с которыми пришлось столкнуться в одиночку. У Капиталины Алексеевой был полностью удален желудок. Она потеряла сорок килограмм, не могла питаться, преследующие рвота, изжога, физическая слабость… Никто из врачей не мог дать ни совета, ни оказать помощь…И дело было не в личном нежелании врачей помогать. В российском здравоохранении попросту не существовало ни одной программы, которая предусматривала бы помощь выжившим. В то время, как во всем мире существуют специальные программы по реабилитации. Капиталина Капитоновна и ее единомышленники создали проект «Антирак: поддержка выживших», который помогает людям, пережившим онкологию.

Все годы борьбы с заболеванием и истории своих замечательных друзей Капиталина Капитоновна описала в книге «Настанет день…». Книга призвана помочь всем, кому нужны советы и поддержка. Также людям, которые не знают ничего про борьбу с онкологией. Проект так же призван обратить внимание власть предержащих на эту проблему, на которую никак нельзя закрывать глаза. Оформление обложки книги придумала дочь Капитаны АЛЕКСЕЕВОЙ — Катерина КЛАРК. Сквозь иссохшую, безжизненную почву пробивается к солнечному свету зеленый росточек. Так и дух человека будет бороться с, казалось бы, непреодолимыми трудностями. В этом, сильные люди схожи с могучим деревом гинкго.

Ассоциацию онкологических пациентов «Здравствуй» представила Виктория Николаевна БУШЕЛЬ — руководитель регионального отделения. Ассоциация оказывает помощь и поддержку пациентам и объединяет их, чтобы вместе бороться с диагнозом.

Год назад в городе Нерюнгри был презентован фотопроект против онкологических заболеваний «Рак не приговор». Фотограф Мила УСЕНКО поделилась, что прямо во время съемок, организаторы и девушки, ставшие моделями проекта, обнимались и плакали от счастья… «У всех, кто участвовал в фотопроекте, наступила ремиссия. Мы готовы работать снова и готовы к сотрудничеству», — призвала Мила.

От имени пациентов онкологического диспансера выступил Афанасий Гаврильевич ВАСИЛЬЕВ: «Якутский народ немногословен, но умеет благодарить. Нас лечат замечательные врачи, обращаются очень хорошо. А ведь это самое важное. Хочу поблагодарить нашего высокого гостя Стива Йошиду за этот жест мира и добра».

Саженец дерева Гинкго билоба (GinkgoBiloba) и семена Камелии — станут началом для зимнего сада на территории радиологического отделения онкологического диспансера. Листья Гинкго содержат в себе гинкозиды — вещества, которые улучшают эластичность кровеносных сосудов и способствуют улучшению проводимости кислорода к тканям головного мозга. Выделенный из них субстрат фармацевты используют для создания препаратов против атеросклероза, для улучшения памяти и сосудистой деятельности т .д. Все свойства и удивительная история гинкго — жизнеутверждающий символ, который станет украшениемЯкутского Республиканского онкологического диспансера.