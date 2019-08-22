Стив Йошида: Опасался, что увижу в России ад, а оказалось…

21 августа в Якутске состоялась презентация книги «Дикий, дикий восток: Сибирь и Дальний Восток 90-х» и пресс-конференция народного дипломата, американского общественного деятеля Стива ЙОШИДА.

Стив ЙОШИДА — борец за мир, член клуба «Ротари», американец японского происхождения. Он родился в 1942 году в концлагере для японского населения. Семья Йошида прошла через годы лишений и страданий с благородством и достоинством. Их сын Стив стал образованнейшим человеком, который решил нести мир и добро всем людям на земле. Господин ЙОШИДА не в первый раз в Якутске. Он является «отцом» клуба «Ротари -Якутск», организовывает стажировки и обменные программы для специалистов, студентов и школьников Якутии по многих странам мира.

Ведущим мероприятия стал известный спортивный журналист Владислав Петрович КОРОТОВ.

Член Президиума Союза женских организаций РС(Я) Альбина Прокопьевна ЧЕРЕПАНОВА выделила, насколько интересно узнать истинные впечатления иностранца. Тем более с такой интересной судьбой и большим опытом. Это взгляд под новым углом. «25 лет назад Россия была совсем другой. Возможно, через пару лет мы уже будем держать в руках новую книгу про нашу страну в нынешнем ее облике», — предсказала она.

Автор книги Стив ЙОШИДА в своей речи поделился историей труда «Дикий, дикий восток: Сибирь и Дальний Восток 90-х». Переводила с английского член Ротари клуба Катерина КЛАРК.

«В своей книге я написал не о политике или исторических фактах. В ней я поделился с читателями своими впечатлениями и рассказал истории, которые пережил в России. 25 лет назад совсем небольшое количество американцев имели объективное представление об этой стране. Причиной тому была Холодная война. Это время прошло и железный занавес подняли. Но никто особенно не рвался ехать в Россию. Ее описывали как очень холодное место и рассказывали страшные истории про лагеря Сталинского режима.

В то время у меня была хорошая жизнь в Америке на Аляске: семья, юридическая практика, друзья, рыбалка. Когда я почувствовал, что достиг чего хотел, то решил начать делать что-то для людей. Вступив в клуб Ротари я и не подозревал, что стану губернатором ротарианского округа «5010», куда входят Аляска, Канада и Юкон.

Со временем клуб Ротари начал открываться и в других странах, в том числе и в России. Вся Сибирь вошла в мой округ — отчего он оказался самым большим по территории во всем мире. Представьте мои ощущения, когда я узнал, что должен ехать прямиком в Магадан. Не скрою, вначале я был очень насторожен. Ведь именно там располагались самые суровые лагеря тех лет. Но как только мы сошли с самолета, мое мнение полностью изменилось. Нас встретили радушные люди в меховых одеяниях и окружили невиданным гостеприимством и теплотой. И вместо ожидаемого ада, мы попали в место, больше похожее на рай.

В этом суровом краю работал потрясающий Театр оперы и балета. Жили люди с необыкновенными талантами: поэты, писатели, художники, скульпторы и музыканты. Многие из них были сосланы сюда в лагеря и остались жить. Общение с ними было просто удивительным и незабываемым.

В течении 25 лет во время путешествий по России, со мной приключались необычные истории, знакомства с замечательными людьми и я увидел настолько много интересного. Не всегда хорошего, не всегда плохого. Ведь это реальная жизнь в нелегких условия. Все эти моменты я хотел запечатлеть, чтобы они остались навсегда. Я не становлюсь моложе и со временем, даже самые яркие воспоминания теряют силу… Работа над книгой стала отличным упражнением для моей памяти.

Хочу сказать, что после открытия железного занавеса недопонимание было со сторон обеих наших стран. Сначала люди в России думали, что стоит получить свободу, можно немедленно построить свой бизнес и разбогатеть. В общем, это было прекрасное время, полное надежды и оптимизма.

В своей книге я хотел передать искреннее восхищение силой российского народа. Несмотря на все трудности жизни на Севере, где был дефицит даже самого необходимого: отопления, лекарств, продуктов питания, люди выживали, благодаря своим умениям, чувству юмора и взаимоподдержке. Это вызвало во мне глубокое уважение».

После речи автора юный член семьи Ротари Дьулустаан ГАВРИЛЬЕВ прочитал отрывок из книги, где описывался момент из детских воспоминаний Стива Йошиды в Лос-Анжелесе.

В этом году клубу «Ротари — Якутск» исполняется 30 лет со дня основания. 25 августа 1994 года клуб получил официальную хартию. Слово перешло к председателю НКО ОО «Возрождение», основоположнику «Ротари Якутск» Капиталине Капитоновне АЛЕКСЕЕВОЙ.

Капиталина Алексеева вспоминает, как 30 лет назад начался ее совместный путь с членами клуба.

— Мы с Павлом Павловичем БОРОДИНЫМ должны были лететь на Аляску. Нелегкий путь предстоял через Москву и Нью-Йорк. Сейчас трудно такое представить, но командировочные тогда составляли ровно 85 долларов. И ни центом больше. Даже менять рубли на доллары было категорически запрещено. Путешествие должно было составить 20 дней и все расходы должны были уложиться в эту су

В той поездке мы встретили ротарианца, врача уролога Боба ТЕЙЛОРА. Он выразил свое желание приехать на личном самолете в Якутию и сделать бесплатные операции на почки. Тогда мы только пожали плечами. Что удивительного в бесплатных операциях — ведь они и должны быть таковыми? Конечно, в США уже в то время все операции были недешевыми.

Боб ТЕЙЛОР не обманул. Он действительно прилетел на своем самолете с 12-летним сыном в Якутск. Провел несколько успешных операций. Его приезд оказался знаковым и для якутской семьи, у которых они жили. Сын врача Анатолия Григорьевича ПАВЛОВА — Алексей тогда учился на медицинском факультете и теперь является известным урологом в Москве.

Во время заправки самолета ТЕЙЛОРА случился забавный момент: мне позвонил Боб и попросил помощи с договором насчет оплаты. Параллельно с ним поступил звонок из аэропорта. На другом конце провода возмущенно сообщили, что уже заправили самолет, а американец все еще сует деньги.

Еще одна смешная история произошла с ротарианкой из Аляски Лесли КОВОЛА. Она была одной из тех, кто сыграл огромную роль в существовании клуба «Ротари — Якутск». Капиталина Капитоновна с улыбкой вспомнила, что к приезду своей подруги Лесли готовила весь многоквартирный дом, убедительно попросив всех изничтожить тараканов. Но все же один, особенно живучий прыгнул именно на гостью с потолка.

В этот же знаковый 1994 год Капиталина АЛЕКСЕЕВА познакомилась со Стивом ЙОШИДА. Вот уже 25 лет их дружба только крепнет. Они с нежностью называют друг друга братом и сестрой и совершают большие дела, призванные помогать людям. Именно Стив стал инициатором Ярмарки здоровья в Якутии и самолично загружал огромные муляжи в аэропорту Анкориджа. «Я благодарна судьбе, за встречу с этим потрясающим человеком», — искренне сказала Капиталина Капитоновна.

Президент клуба «Ротари – Якутск» Мария ГАВРИЛЬЕВА подчеркнула, каким важным для них является приезд «отца» «Ротари — Якутск» Стива ЙОШИДЫ. Он с самого начального этапа во всем поддерживал якутский клуб и на этот раз приехал с миссией. 20 августа он передал саженец дерева Гинкго Билоба Якутскому Республиканскому онкологическому диспансеру как символ победы жизни и стойкости над любыми трудностями и невзгодами.

Далее последовали вопросы Стиву ЙОШИДЕ от собравшихся на пресс-конференции.

Первое впечатление о Якутии

Будучи Губернатором округа 5010, я в первый приехал в Якутск в январе. Меня встретили лютый мороз и кромешная тьма. Была одна мечта – лишь бы поскорее улететь домой. Но в следующий раз поездка состоялась в августе. Я смог ближе познакомиться с уникальной природой, древней историей, традициями, искусством, промышленностью и самое главное, с людьми этого края. Невозможно было не влюбиться в Якутию. Здесь осталось столько всего неизведанного и неизученного.

Американец японского происхождения

Стиву ЙОШИДЕ задали вопрос, насколько сохранились его японские корни. Стив сообщил, что будучи рожденным и выросшим в США, он до мозга костей настоящий американец. Но из-за азиатской внешности все воспринимали его как эксперта по японской культуре и языку. «Я решил это оправдать и отправился в город Хиросиму, откуда родом моя семья. Япония поистине прекрасная страна с древней культурой и языком. Я горжусь своими корнями и свей женой японкой. С ней мы встретились во время работы в Осаке», — ответил он.

Дикий, дикий восток

Название книги Стива сразу наводит на аналогию с известным американским выражением «Дикий, дикий Запад», где речь идет о временах беззакония, балом правят грубая сила и ловкость ума. У многих присутствующих возникли вопросы насчет этого выражения применимого к России. Стив ЙОШИДА признался, что давая название своей книги, имел ввиду суровые условия жизни того времени, расцвет коррупции. Но при всем этом, главный посыл — победа человеческого и светлого над всем этим. Ведь несмотря на вышеуказанные факторы, большинство людей были чистыми и работящими. «Дикий, дикий восток» был домом и для тех, и для других.

Сила духа — всепобеждающая

Стив ЙОШИДА, Капиталина АЛЕКСЕЕВА и все члены клуба Ротари уверены, что истинная сила, способная творить чудеса — это дух человека.

«В Хиросиме после бомбардировки по словам ученых ничего не могло расти в течении десятков лет, но спустя уже две недели показались первые ростки дерева гинкго. Они становились все мощнее, несмотря на невозможность происходящего. Тогда жители города обрели надежду и уверенность, что и они смогут победить ужасные последствия бомбардировки. Никакие материальные вещи не могут сотворить таких чудес, только приподнятый дух и решимость человека. Поэтому мы распространяем дерево Гинкго по всему миру, чтобы оно вселило веру в людей, которым это очень нужно…», — объяснил народный дипломат.

По окончанию пресс-конференции раздался звонкий запев осуохая — прекрасное завершение встречи с потрясающими людьми.