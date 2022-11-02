Стипендии якутским олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам

1 ноября глава Якутии Айсен Николаев подписал указ «Об утверждении положения и состава комиссии по назначению стипендий главы Республики Саха (Якутия) олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам — носителям традиционного культурного наследия». Как отметил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, документ станет заметным стимулом для развития фундаментальных направлений культуры народа саха.

2 ноября состоялось совещание Оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России в Республике Саха (Якутия), где отметили результаты работы министерства культуры и духовного развития РС(Я) в данном направлении. В частности, одним из знаковых событий года стало решение главы республики о государственной поддержке олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов. Решение закреплено указом главы РС(Я) от 20.06.2022 г. № 2489 «О единой системе домов Олонхо Республики Саха (Якутия) и мерах государственной поддержки олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов – носителей традиционного культурного наследия».

1 ноября 2022 года был подписан еще один указ главы РС(Я) № 2647 «Об утверждении положения и состава комиссии по назначению стипендий главы Республики Саха (Якутия) олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам — носителям традиционного культурного наследия», который определяет порядок и условия присуждения стипендий.

Как отметил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, министерством была проделана большая работа в данном направлении.

— Присуждение стипендий хранителям эпического богатства народа саха — олонхосутам, запевалам осуохай, мастерам уникального кузнечного дела – это не просто еще одна из мер поддержки, это повышение престижа этих штучных профессий. Задача, которая стоит перед нами сегодня – привлечение молодежи, передача им тех знаний, навыков, опыта, который накоплен именитыми артистами, мастерами. Впервые присуждать стипендии мы будем уже скоро – 25 ноября, в День Олонхо. Отмечу, что в Год культурного наследия состоялось порядка 80 крупных мероприятий. Открытие Года прошло 5 марта — в День народного мастера, когда мы провели масштабное шествие в национальной одежде с более 1,2 тыс участников. В целях сохранения лучших образцов песенного творчества Указом Главы от 20 мая 2022 г. учрежден День песни в Якутии, который отныне закреплен за 21 мая. На высоком организационном уровне проведен Национальный праздник Ысыах Олонхо в Верхневилюйском улусе, фестиваль мастеров народных художественных промыслов «Уус Ыһыа5а», этновыставка-ярмарка «UUS-IIS-AS FEST», республиканский молодежный этнофестиваль «OlonkhoFest-2022», гастроли ведущих театров Якутии по улусам Республики Саха (Якутия). А в декабре выйдет первая национальная опера «Нюргун Боотур Стремительный», — отметил Юрий Куприянов.

Напомним, что 2 ноября объявлен конкурс на назначение стипендий носителям традиционного культурного наследия главы Республики Саха (Якутия) олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам — носителям традиционного культурного наследия. Стипендии присуждаются на 1 год. Размер составляет 30 тыс рублей и выплачивается с месяца, следующего за месяцем назначения ежемесячно в течение 1 года. Прием заявок на участие в конкурсном отборе носителей традиционного культурного наследия, осуществляется до 10 ноября.



