01.03.2022
21:01
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Светская хроника

Стилист Гала Борзова в растерянности

Якутянка, модный стилист и эффектный фэшн блогер Гала БОРЗОВА в растерянности, о чем писать, что сообщать?

 — Правильно ли выложить в сториз красивый букет, ведь где-то цветы совсем по другому поводу? Обнимаюсь утром с собакой, а кто-то свою оставил или сидит с ней в бомбоубежище. Радуюсь хорошей погоде, а уместно ли радоваться сейчас таким вещам?

И с одной стороны пугает тишина в сториз любимых блоггеров, а другой стороны веселье выглядит ещё более пугающе.

При этом Гала как всегда великолепна!

Фото: из соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/Cae2agbLB3g/?utm_medium=copy_link
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