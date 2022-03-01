Стилист Гала Борзова в растерянности

Якутянка, модный стилист и эффектный фэшн блогер Гала БОРЗОВА в растерянности, о чем писать, что сообщать?

— Правильно ли выложить в сториз красивый букет, ведь где-то цветы совсем по другому поводу? Обнимаюсь утром с собакой, а кто-то свою оставил или сидит с ней в бомбоубежище. Радуюсь хорошей погоде, а уместно ли радоваться сейчас таким вещам?

И с одной стороны пугает тишина в сториз любимых блоггеров, а другой стороны веселье выглядит ещё более пугающе.