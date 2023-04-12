12.04.2023
19:07
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Светская хроника
Стиль: Весенняя обновка народного депутата
Депутат Ил Тумэн Мария Христофорова очень довольна выполненным заказом. Мастер сшила бархатное пальто с отделкой из меха соболя, сообщает тгк @pryanaya_yakutia, разместив видео* обновки депутата.
*видео из запрещенной соцсети
Источник: тгк @pryanaya_yakutia
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