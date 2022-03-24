24.03.2022
11:57
76

Культура

Стихи якутских поэтов изданы шрифтом Брайля

Приглашаем на презентацию сборников стихов Эдуарда Корнилова и Валерия Дмитриева, изданных шрифтом Брайля

28 марта в 16 часов в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоится презентация сборников стихов самобытных поэтов Якутии Эдуарда Корнилова и Валерия Дмитриева. 

Якутская Республиканская ассоциация студентов, аспирантов и специалистов подготовила к печати рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля и опубликовала для людей с проблемами зрения, для школьников и студентов два сборника стихов поэтов Якутии.

Поэт Эдуард Корнилов своими стихами воспитывает у молодого подрастающего поколения чувство патриотизма и любви к своему родному краю. Стихи Валерия Дмитриева излучаются юмором и мудростью жизни, пишет на любую житейскую и лирическую тему. 

Подключиться к трансляции по ссылке:

https://nlrs.ru/event-redirect/7186

Идентификатор конференции: 897 2963 5101

Код доступа: 455855

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба Национальной библиотеки РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх