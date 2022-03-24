Стихи якутских поэтов изданы шрифтом Брайля
Приглашаем на презентацию сборников стихов Эдуарда Корнилова и Валерия Дмитриева, изданных шрифтом Брайля
28 марта в 16 часов в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоится презентация сборников стихов самобытных поэтов Якутии Эдуарда Корнилова и Валерия Дмитриева.
Якутская Республиканская ассоциация студентов, аспирантов и специалистов подготовила к печати рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля и опубликовала для людей с проблемами зрения, для школьников и студентов два сборника стихов поэтов Якутии.
Поэт Эдуард Корнилов своими стихами воспитывает у молодого подрастающего поколения чувство патриотизма и любви к своему родному краю. Стихи Валерия Дмитриева излучаются юмором и мудростью жизни, пишет на любую житейскую и лирическую тему.
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Идентификатор конференции: 897 2963 5101
Код доступа: 455855
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