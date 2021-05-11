Стерхи прилетели в Якутию

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В эти праздничные дни начался пролет стерхов через Момский район Якутии на места гнездований. С начала мая этого года в окрестностях села Хону на отдыхе были отмечены несколько стай стерхов численностью от 3 до 9 особей. Пролет основной массы стерхов, согласно многолетним наблюдениям, в окрестности села Хону, ожидается с 15-го по 20 мая.

Стерх, или бе́лый жура́вль (лат. Grus leucogeranus) — редчайший вид журавлей, эндемик северных территорий России. Стерхи находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также Красной книги России.

Стерх крупная птица: ростом в 140 см и весом до 8,6 килограммов, имеет размах крыльев до 2,3 м. Перья в передней части головы вокруг глаз и клюва отсутствуют, кожа в этом месте у взрослых птиц окрашена в ярко-красный цвет. Роговица глаз красноватая или бледно-жёлтая. Клюв длинный (самый длинный среди всех журавлей), красный, на конце пилообразно зазубренный. Оперение большей части тела белое, за исключением чёрных маховых перьев первого порядка на крыльях. Ноги длинные, красновато-розовые. Эти журавли больше других связаны с водным образом жизни, о чём говорит их длинный клюв и строение ног, позволяющее передвигаться по вязкой почве.

Голос стерхов заметно отличается от других журавлей — чистый, высокий, «серебряный» протяжный звук. Как и все журавлиные, стерх всеяден. Весной и летом рацион включает в себя мелких грызунов, яйца других птиц и птенцов, рыбу, насекомых и других беспозвоночных животных, клюкву, подводные части осоки и пушицы. Во время зимней миграции птицы употребляют в основном растительную пищу: богатые питательными веществами корневища и клубни водных растений.

К месту гнездования пара прибывает обычно в конце мая. Как и у других видов журавлей, состоявшаяся пара отмечает своё соединение совместным характерным пением, которое обычно издаётся с запрокинутой головой и представляет собой череду сложных протяжных мелодичных звуков. При этом самец всегда расправляет крылья, а самка держит их сложенными. Кроме того, действо сопровождается характерными танцами самца и самки, которые включают в себя подпрыгивание, хлопанье крыльями, подбрасывание веточек и наклоны. Хотя танцы больше всего ассоциируются с ухаживанием, считается, что они являются обычным проявлением поведения журавлей и могут играть роль успокаивающего фактора при агрессии, снятия напряжения или усиления супружеской связи. Строится гнездо прямо в воде с глубиной 30—40 см и возвышается над ней на высоте 12—15 см. В качестве строительного материала для гнезда используется осока или другая трава, которая складывается кучей, хорошо утрамбовывается, а сверху делается небольшое углубление. Строят гнездо вместе самец и самка. Самка обычно откладывает 2 серых с тёмными пятнышками яйца массой около 215 г с промежутком в 2 дня, хотя в неблагоприятный год кладка может состоять только из одного яйца. Кладка происходит в конце мая — середине июня, инкубационный период длится около 29 дней. Насиживают оба родителя, однако самка проводит в гнезде большую часть времени. Основная работа по охране гнезда ложится на самца. Выживает, как правило, только один птенец, так как между двумя птенцами возникает конкуренция за выживание, которая обычно заканчивается гибелью одного из них. Полное оперение птенцов наступает через примерно 70—75 дней.

Белый журавль населяет Республику Саха (Якутия), а также есть популяция в Западной Сибири. Не смотря на то, что вид не создаёт подвидов, популяции по морфологическим признакам различаются.

Первым из зоологов гнездо стерха в северной Якутии нашел и описал советский орнитолог К. А. Воробьёв 30 июня 1960 г. Однако долгое время биология этой птицы была мало изучена, и только относительно недавно, с основанием в 1973 году в США Дж. Арчибальдом Международного фонда охраны журавлей, орнитологи обратили более пристальное внимание на эту птицу.