Степану Дроздову – 101 год!

1 января 2023 года исполняется 101 год участнику Великой Отечественной войны, ветерану Ленского объединенного речного пароходства Степану Платоновичу Дроздову.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов поздравляет Степана Платоновича от имени руководства и многотысячного коллектива ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» со сто первым днем рождения!

С.П. Дроздов родился 1 января 1922 года в Жигаловском районе, на Верхней Лене. Вся жизнь Степана Дроздова после окончания Якутского речного техникума тесно связана с флотом, просторами северных рек, с Ленским пароходством. Он ушел добровольцем на фронт, обслуживал самолеты, «латал» полученные ими в боях пробоины, проводил послеполетный ремонт.

После демобилизации Степан Платонович работал диспетчером в порту Осетрово, был избран секретарем парткома порта, с апреля 1962 года назначается главным диспетчером пароходства. Это был период бурного роста, технического перевооружения, что требовало иных методов работы с флотом. Появилась надежная устойчивая связь, управление судами вышло на совершенно новый уровень. В 1966 году ЛРП было награждено по итогам семилетки орденом Трудового Красного знамени. Такая же награда в том же году была вручена и Дроздову. Самое интересное, что в 1966 году последовал ещё один указ: о награждении Степана Платоновича орденом «Знак Почета». Так оценили его трудовой вклад.

В 1967 году его кандидатуру выдвинули на профсоюзную работу, избрав председателем Ленского баскомфлота, а после окончания срока, с 27 января 1970 его назначают заместителем начальника пароходства по кадрам, где он проработал 10 лет. Получил звание «Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР». В 1978 году он вышел на пенсию, что совпало с окончанием трудового договора. Некоторое время он поработал в Академии Наук, в институте горного дела, а затем уехал в Москву. Связи с пароходством не теряет, всегда звонит и интересуется жизнью родного предприятия.

Родина по достоинству оценила заслуги Степана Платоновича. Его многолетний труд по достоинству оценен людьми, которым посчастливилось с ним работать на протяжении многих лет.

В этот знаменательный день весь коллектив ЛОРПа выражает глубокую признательность за добросовестный, плодотворный труд, высокую самоотдачу, преданность любимому делу. Степан Платонович Дроздов осуществил достойный вклад в развитие в ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».

Генеральный директор пароходства Сергей Ларионов при первой возможности навещает Степана Платоновича в Москве, где проживает ветеран со своей семьей. И к 100-летнему юбилею боевому фронтовику была вручена солидная материальная помощь и подарки.

Сегодня же, в 101-ый день рождения Ленское объединенное речное пароходство желает Степану Платоновичу доброго здоровья, активности на долгие годы, стабильности, мира и благополучия Вашей семье. Низким Вам поклон и чистого неба!»