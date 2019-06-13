Степанида Артахинова выступит на Паралимпийских играх в Токио

У якутской лучницы серебро и бронза чемпионата мира.

В Нидерландах, г. Хертегенбос, завершился чемпионат мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Якутская лучница Степанида Артахинова стала обладательницей двух медалей и завоевала право выступить на Паралимпийскеих играх в Токио в 2020 году. Спортсменка выступает под руководством заслуженного тренера России Андрея Иксмана.

Всего на мировое первенство вышел 291 лучник из 51 страны мира, в состав сборной команды России вошли 18 спортсменов. Всего на соревнованиях были разыграны 14 комплектов медалей у спортсменов с ПОДА и 2 – у спортсменов с нарушением зрения.

Напомним, в первый день турнира, 4 июня, Степанида Артахинова установила рекорд чемпионата мира в стрельбе из блочного лука, набрав 693 очка. Она опередила британок Джоди Гринхэм с 686 очками и Джессику Стрэттон (684).

Якутская лучница вместе с Татьяной Андриевской и Анастасией Джиоевой также улучшили свой рекорд мирового первенства во время командной квалификации с общим счетом 2037 очков из 2160 возможных.

В финалах чемпионата, которые прошли 9 июня, Артахинова вместе с Андриевской и Джиоевой стала бронзовым призером в командном зачете в стрельбе из блочного лука. В полуфинале россиянки уступили китайским спортсменкам, которые стали победителями турнира. Серебро у британской команды. В дисциплине «микст» Степанида выступала вместе со спортсменом из Улан-Удэ Баиром Шигаевым. Кстати, лучник из Бурятии родился и вырос в Мирном. Спортсмены стали серебряными призерами турнира. В финале россияне уступили одно очко сборной Китая, бронзовую медаль завоевала сборная Италии.

Всего сборная России по итогам соревнований завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей и заняла второе место в медальном зачете. Победителем медального зачета стала сборная Китая, на счету которой 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. На третьем месте сборная Турции – 2 золотые, 3 серебряные медали.

Чемпионат мира в Нидерландах стал первым отборочным турниром для получения квот на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года. По итогам чемпионата 80 спортсменов завоевали квоты для своих стран на предстоящую Паралимпиаду.