Степанида Артахинова вновь на пьедестале!

С 16 по 19 августа в г. Висбаден (Германия) прошел финал Кубка Европы по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Cильнейшие лучники старого света разыграли 9 комплектов медалей.

В каждой дисциплине на предыдущих двух этапах Кубка Европы были отобраны по 4 спортсмена в личном первенстве и 4 сборные — в командном. Один из лучших результатов на первых этапах в Италии и Чехии в стрельбе из блочного лука показала якутская лучница, чемпионка мира и Европы Степанида АРТАХИНОВА и тем самым возглавляла мировой рейтинг. Свой успех она смогла закрепить и в Висбадене в конкуренции с самыми сильными соперниками из стран Европы.

В финале личного зачета Артахинова уверенно выиграла золотую медаль. В первом раунде она обыграла немецкую лучницу Хан Селин со счетом 136:133. А в борьбе за золотую медаль она нанесла поражение итальянке Марие Андреа Вирджилио – 146:134. Еще одну золотую медаль Степанида завоевала в паре с бурятским лучником Баиром Шигаевым в смешанной паре. Сначала российские спортсмены встретились с командой Франции, и вышли в следующий круг – 149:137. В финале Артахинова и Шигаев были точнее пары из Словакии (154:146) и стали чемпионами соревнований.