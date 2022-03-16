16.03.2022
17:35
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Якутия
Степан Саргыдаев рассказал о запасах муки в Чурапчинском улусе
ЦУР зафиксировал в соцсетях сообщения о том, что в Чурапчинском улусе Якутии в магазинах не продаются хлеб и сахар, а у потребительского объединения «Маарыкчаан» заканчивается мука.
ЦУР обратился к главе Чурапчинского улуса Степану Саргыдаеву.
«Люди, веря в ложную информацию, с тревогой скупают муку и сахар про запас. Мука, ранее заказанная ПО «Маарыкчаан», в настоящее время поставляется с небольшим опозданием. Для бесперебойности подписано соглашение с АО «Якутоптторг» на 30 тонн муки, партия прибудет завтра. На сегодняшний день мы не видим проблем в этом вопросе», — сказал глава.
Он призвал жителей не верить беспочвенным слухам, распространяемым в соцсетях.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ЦУР Якутии
#республика саха (якутия)#Степан Саргыдаев рассказал о запасах муки в Чурапчинском улусе#ЦУР Якутии#чурапчинский улус#Якутия
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