Степан Саргыдаев рассказал о запасах муки в Чурапчинском улусе

ЦУР зафиксировал в соцсетях сообщения о том, что в Чурапчинском улусе Якутии в магазинах не продаются хлеб и сахар, а у потребительского объединения «Маарыкчаан» заканчивается мука.

ЦУР обратился к главе Чурапчинского улуса Степану Саргыдаеву.

«Люди, веря в ложную информацию, с тревогой скупают муку и сахар про запас. Мука, ранее заказанная ПО «Маарыкчаан», в настоящее время поставляется с небольшим опозданием. Для бесперебойности подписано соглашение с АО «Якутоптторг» на 30 тонн муки, партия прибудет завтра. На сегодняшний день мы не видим проблем в этом вопросе», — сказал глава.

Он призвал жителей не верить беспочвенным слухам, распространяемым в соцсетях.