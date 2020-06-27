Степан Саргыдаев поздравил с Днем молодежи

Поздравление с Днём молодёжи от министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), члена Регионального политического совета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Степана Саргыдаева

Дорогая молодежь, от всей души поздравляю вас с Днем молодёжи!

Молодость – время активных действий, больших стремлений, оптимизма и веры в будущее. Молодое поколение всегда отличало прогрессивное мышление, инициативность, амбициозность, умение не только идти в ногу со временем, но и опережать его. Сегодня нашему государству как никогда нужна энергичная, целеустремленная, хорошо образованная молодежь, способная внести достойный вклад в социально-экономическое развитие страны.

Якутская молодежь воспитана на земле с богатой культурой и традициями. 2020 год – год 75-летия Великой Победы – особенный для всех молодых россиян. Перед вами пример молодежи военной поры, их силы, мужества, самоотверженности и патриотизма. Верю, что вы сохраните лучшие традиции старших поколений и так же будете делать для процветания родной Республики.

Желаю вам достижения поставленных целей, уверенных побед и благополучия! Дерзайте и добивайтесь реальных результатов! За вами будущее!