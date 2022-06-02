Степан Саргыдаев обсудил вопросы строительства школы-сада в Туора-Кюель

В Чурапчинском улусе обсудили вопросы строящегося школы-детского сада Хаяхсытского наслега.

Финансирование проекта было запланировано на 2020-2025 годы в рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Ввод нового здания современного образовательного учреждения и детского сада в эксплуатацию школы-сада планировался в текущем году, но в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией стоимость завершения строительных работа увеличилась. Глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев и коммерческий директор «РИК+» Павел Багынанов посетили объект и провели рабочее совещание.

Согласно проектной документации, в новом двухэтажном здании разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, лингафонный кабинет, столовая, библиотека, душевые кабинеты, мастерская по дереву, кабинет домоводства, кабинет врача, процедурная, в детском саду – группы младшей, средней группы, старшей и подготовительной групп, методический кабинет, зал для музыкальных и гимнастических занятий, буфет и т.д. На прилегающей территории обустроят детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивные и хозяйственно-бытовые площадки, предусмотрена также автостоянка.