Степан Саргыдаев о социальной газификации в Чурапчинском улусе

⠀⠀⠀Жители Чурапчинского улуса активно пользуются программой социальной газификации. Так, в этом году было заключено порядка 570 договоров и из них большинство уже отапливаются голубым топливом.

⠀⠀⠀Этого удалось добиться благодаря слаженной работе администрации района с национальной нефтегазовой компанией «Сахатранснефтегаз», сказал глава района Степан Саргыдаев.

⠀⠀⠀«Проект социальной газификации вывел на качественно иной уровень жизнь жителей газифицированных наслегов нашего района. Хочу выразить благодарность сотрудникам «Сахатранснефтегаза» и лично Алексею Колодезникову за работу по строительству газовых сетей и пускам газа. Я неоднократно встречался с ним, и он всегда принимал решения, которые направлены на повышение комфорта проживания в сёлах», — отметил руководитель улуса.

⠀Отметим, что в районе газифицированы населенные пункты Чурапча, Дябыла, Диринг, Туора-Кюель и Толоон. Сейчас завершены работы по проектированию газовых сетей для газификации микрорайона Мурун Тымпыйа в селе Чурапча. Уже заключены договора на подключение газа и выданы технические условия жителям. Кроме этого, в селе Юрюнг-Кюель проложен межпоселковый газопровод и завершен первый этап строительно-монтажных работ газопроводов внутри села.

⠀«В селе Юрюнг-Кюель по итогам анкетирования 130 семей объявили, о том, что готовы принять участие в проекте партии «Единая Россия» по социальной газификации и уже заключено 60 договоров», — подчеркнул Степан Саргыдаев.

⠀⠀⠀По социальной газификации эксплуатационный участок Чурапчинского улуса является лидером по пуску газа в частных домах. В этом году при запланированных 128 единицах домовладений, они произвели пуск газа в 490 домах, что составляет 382,8% от плана.

⠀⠀⠀Также напомним, что благодаря поручению главы Якутии Айсена Николаева, Правительство республики выделит району средства на строительство межпоселковой сети в Хатылынском наслеге.

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