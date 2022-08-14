14.08.2022
14:36
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Культура
Степан Бурнашев назвал дату выхода в прокат своего нового фильма
Якутский режиссер Степан БУРНАШЕВ (Республика Z», «Черный снег», «Ыт») сообщил в соцсети, что 24 ноября выходит в прокат его новый фильм «Биhиги кыhыммыт» (Зима).
Сценарий написан им в соавторстве со Светланой ТААЙКО. Оператор – Данила ГОРЮНКОВ (Москва). В главных ролях Ирина МИХАЙЛОВА, Саха театр и Илья ЯКОВЛЕВ, Якутский ТЮЗ. Это история семейной пары, которая прожив десять лет, решила развестись. Одним из главных героев фильма станет холод – мороз на улице и холод во взаимоотношениях супругов.
Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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