Степан Бурнашев назвал дату выхода в прокат своего нового фильма

Якутский режиссер Степан БУРНАШЕВ (Республика Z», «Черный снег», «Ыт») сообщил в соцсети, что 24 ноября выходит в прокат его новый фильм «Биhиги кыhыммыт» (Зима).

Сценарий написан им в соавторстве со Светланой ТААЙКО. Оператор – Данила ГОРЮНКОВ (Москва). В главных ролях Ирина МИХАЙЛОВА, Саха театр и Илья ЯКОВЛЕВ, Якутский ТЮЗ. Это история семейной пары, которая прожив десять лет, решила развестись. Одним из главных героев фильма станет холод – мороз на улице и холод во взаимоотношениях супругов.