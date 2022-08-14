14.08.2022
14:36
375

Культура

Степан Бурнашев назвал дату выхода в прокат своего нового фильма

Якутский режиссер Степан БУРНАШЕВ (Республика Z», «Черный снег», «Ыт») сообщил в соцсети, что 24 ноября выходит в прокат его новый фильм «Биhиги кыhыммыт» (Зима).

Сценарий написан им в соавторстве со Светланой ТААЙКО. Оператор – Данила ГОРЮНКОВ (Москва). В главных ролях Ирина МИХАЙЛОВА, Саха театр и Илья ЯКОВЛЕВ, Якутский ТЮЗ. Это история семейной пары, которая прожив десять лет, решила развестись. Одним из главных героев фильма станет холод – мороз на улице и холод во взаимоотношениях супругов.

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх