Стейк из якутской говядины получил золотую медаль

С 17-19 ноября в г. Санкт-Петербург прошла ХXIX Международная продовольственная выставка «Петерфуд-2020». Участие в выставке приняли более 300 экспонентов из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Японии, Грузии, Польши, Индии, Франции, Монако, Латвии и Болгарии.

Традиционно в рамках выставки проходил дегустационный конкурс «Наша Марка» – показатель качества продуктов, на котором предприятие «Якутский скот» представило свои новые продукции — сливочное масло и стейк из говядины аборигенной якутской породы скота.

По итогам конкурса стейк получил признание жюри дегустационного конкурса «Наша марка» и получил золотую медаль.Как рассказали специалисты предприятия «Якутский скот», всего в конкурсе «Наша марка» было представлено около 100 продуктов, из них 37 удостоены золотой и 7 серебряной медалями. Эксперты высоко оценили качество продукции из мяса якутской породы скота.

Известно, что мраморное мясо якутской породы скота обладает не только высокими вкусовыми качествами, но и полезными свойствами: содержит вещества, которые препятствуют образованию холестерина, и даже обладает антиканцерогенными свойствами.

«Наша Марка» — это традиционный дегустационный конкурс, который содействует выпуску качественных продуктов, соответствующих современным мировым стандартам, а также продвижению на потребительском рынке товаров, молочной промышленности, отличающихся новизной и качеством. Выставка «Петерфуд» – главная выставка Северо-Запада в сфере продовольственной торговли – более 20 лет является лучшей возможностью для входа в розничные сети и продвижения своего продукта на рынке региона.Объединяя на одной площадке производителей и дистрибьюторов продовольствия, выставка помогает повышению конкурентоспособности петербургских компаний, развитию розничной торговли города, увеличению разнообразия ассортимента продуктов питания, соответствующего запросам самых разных слоев населения и более полному удовлетворению потребительского спроса жителей Санкт-Петербурга.Ежегодно на выставке проходит более 8000 переговоров о поставках в 50 сетей СЗФО.