Стая собак напугала ребенка в Якутске

Директор Пункта передержки безнадзорных животных г. Якутска Екатерина Безрученко подтвердила рост количества заявок на отлов безнадзорных собак, которые поступают через ЕДДС г. Якутска. Только сегодня, 6 октября на 12.00 часов в ППБЖ поступило 143 заявки. Ранее в день поступало около 60 заявок.

К сожалению, после дачного сезона многие хозяева оставили собак без присмотра, отправив на «самовыгул», что уже является нарушением требований федерального законодательства к содержанию домашних животных, говорят работники пункта передержки.

Сегодня через мессенджер и соцсети распространилось видео, что в 202 микрорайоне стая беспризорных собак напугала ребенка. «Местные жители бьют тревогу и сообщают, что стая ведет себя агрессивно, людям приходится обходить животных на большом расстоянии», — говорится в информации.

Директор ППБЖ Наталья Безрученко сообщила, что работники пункта немедленно отреагировали на это сообщение. «Сейчас там работают 4 человека. Бригада по отлову безнадзорных животных работает слаженно и быстро. Редко бывают сбои из-за проблем с транспортом», — отметила директор.

Самым эффективным методом борьбы с безнадзорными животными остается их отлов и стерилизация. На весь период содержания в пункте передержки питание и уход за отловленными животными осуществляются в соответствии с ветеринарными нормами и правилами.

Муниципальные власти и благотворительный фонд «Помоги выжить» напоминают, что проблема безнадзорных животных не будет решена, пока горожане не будут придерживаться правил содержания домашних животных. Горожанам нужно проявить сознательность — не выпускать собак на самовыгул, быть ответственными, проводить стерилизацию домашних питомцев, не размножать их численность бесконтрольно. В первую очередь, все домашние животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной службе.

Заявку на отлов безнадзорных животных горожане могут подать через Единую дежурно-диспетчерскую службу г.Якутска по тел. 44-42-51 и 44-42-29 (круглосуточно).