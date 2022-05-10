В селе Чагда Кобяйского улуса прошла презентация книги «Номох буолбут Ньукулай» («Ставший легендой Николай») о ветеране Великой Отечественной войны Николае Николаевиче Винокурове. Автор документальной повести — писатель Константин Эверстов. Издание основано на воспоминаниях и фактах, поэтому поражает до глубины души.

Судьба ветерана – уникальная история нашей Родины. О Николае Николаевиче Винокурове можно с уверенностью сказать словами из известной песни: «Пол-Европы прошагал, пол-Земли!» Воевал на фронте без единого ранения, освободил города Европы, участник решающего, великого сражения Второй мировой войны – битвы за Берлин.

Н.Н. Винокуров (1921-1990 гг.) — уроженец Ниджилинского наслега Кобяйского улуса. Был призван по мобилизации на войну 27 июня 1942 г. Военную присягу принял 15 августа 1942 г. Проходил курсы снайперов и был зачислен в 3-й Восстановительный железнодорожный батальон, служил рядовым красноармейцем-путейцем 2-й роты с июля 1942 г. по апрель 1946 г.

С мая 1946 по март 1948 г. – путеец 15 отдельного строительного путевого железнодорожного ордена Красной звезды батальона.

Первое боевое крещение получил на Дону, где в живых из их роты осталось только 11 человек.

Николай Винокуров — пример мужества, героизма и отваги, о чем свидетельствуют его медали «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орден Отечественной войны 2-й степени.

Демобилизован 17 марта 1948 г. на основании постановления Совета министров СССР от 27 января 1948 г.

По возвращении на родину он сразу начал работать в колхозе, трудился на сенокосе, строительстве, зимой охотился. Николай Николаевич до конца жизни добросовестно трудился во благо своего родного улуса, работал в совхозе «Кобяйский», «Мукучинский». Являлся многократным победителем социалистических соревнований.

В 1970-80 гг. устанавливал рекорды района, республики по заготовке кормов и пушнины. Так, ряд лет вручную, без использования техники за лето заготавливал по 45-50 тонн сена. По добыче пушнины систематически выполнял 2-3 нормы.

Долгие годы Николай Николаевич являлся общественным корреспондентом, доставлял материалы, свои наблюдения по размножению, обитанию ондатры, белки и других зверей.

За свой добросовестный труд Николай Николаевич Винокуров был награжден в 1971 г. Орденом Ленина, а в 1976 г. Орденом Октябрьской революции. С 1975 г. Почетный гражданин Кобяйского улуса. Признан лучшим охотником Якутии.

«С годами меняется отношение людей к труду. Почти все заняты личным обогащением, невзирая на законы и нравственность. Николай Николаевич один из немногих, на ком держится наша земля. После войны в стране царили голод, разруха. Нужно было поднимать сельское хозяйство. И здесь Николай Николаевич был в первых рядах. Его уважали люди, к нему прислушивались, шли за советом. Пройдут десятилетия, поколения сменят друг друга. Но будет жить доброе имя и светлая память о Николае Николаевиче Винокурове, при жизни ставшим легендой», — говорит писатель Константин Эверстов.

В День Победы автор односельчанам — ветеранам тыла подарил книгу о прославленном земляке. От имени детей, внуков дочь героя М.Н. Эверстова (Винокурова) поблагодарила автора К.С. Эверстова за увековечивание имени Н.Н. Винокурова, вручила подарок.