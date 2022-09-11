11.09.2022
22:42
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Политика

Ставленник ЛДПР проходит мэром Нерюнгри

Илья ГУДОШНИК, выдвинутый ЛДПР, становится мэром Нерюнгри. Основную конкуренцию составил на выборах действующий мэр Леонид ОЛЕЙНИК.

Фото: ТайгаПост.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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