Ставка 5,5%! Кредит «Благоустройство жилого дома» в АЭБ стал ещё доступнее



Кредит «Благоустройство жилого дома» в Алмазэргиэнбанке теперь можно взять по ставке 5,5% годовых. Ещё одним нововведением стала возможность получить заем на газификацию жилого дома (приобретение необходимых материалов и/или оплата строительно-монтажных работ и/или оплата проектной работы).

Потребительский кредит «Благоустройство жилого дома» можно оформить тем, кто проживает в населенных пунктах с численностью жителей не более 20 тысяч человек. Более подробно со списком населенных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте банка www.albank.ru.

Кредит может быть предоставлен на следующие цели:

1. Подключение индивидуального жилого дома к центральному и электрическому отоплению, в том числе приобретение необходимых материалов и/или монтаж (наличие технического условия на подключение к источнику теплоснабжения обязательно).

2. Проведение благоустройства (водоснабжение, канализация) в квартире, в индивидуальном жилом доме, в том числе приобретение необходимых материалов, оборудования и/или монтаж.

3. Покупка и установка индивидуального источника теплоснабжения – индивидуального твердотопливного, с сопутствующим оборудованием.

4. Газификация жилого дома (приобретение необходимых материалов и/или оплата строительно-монтажных работ и/или оплата проектной работы).

Один заемщик имеет возможность получить один кредит на указанные выше цели одновременно.

Минимальная сумма кредита — 15 000 рублей. Максимальная сумма — 250 000 рублей.Срок кредита — от 18 до 60 месяцев.

Комиссия за выдачу кредита отсутствует, как и обеспечение по нему.

Способ предоставления кредита — единовременное перечисление суммы заема на текущий банковский счет с последующим безналичным перечислением кредитных средств со счета заемщика на расчетный счет подрядной организации (поставщика товаров и/или услуг).

Организации — подрядчики проходят аккредитацию в АЭБ на заявительной основе.

Комиссия за перечисление не взимается.

Необходимо целевое подтверждение (письменное) получения кредита администрациями муниципальных образований населенных пунктов, в том числе отдельных поселений, находящихся в административно-территориальном составе муниципального образования в срок до трех месяцев с момента выдачи кредита, если иное не указано в кредитном договоре.

В случае отсутствия целевого подтверждения процентная ставка повышается на 10 процентных пунктов.

При предоставлении документов, подтверждающих целевое использование кредита по истечении указанного срока, процентная ставка не подлежит изменению.

Более подробно с условиями кредита, а также с перечнем необходимых для оформления документов вы можете ознакомиться на сайте www.albank.ru, в операционных офисах АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-34-22.