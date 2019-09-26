Ставим старение на паузу!

Наступила осень – самое время вспомнить о косметологических процедурах, чтобы восстановиться после летних «прегрешений»: избыточного солнца, недостатка ежедневного ухода (летом ведь некогда!), нарушений режима дня и ночи (лето же!).

И не за горами Новый год, перед которым мы часто начинаем судорожно метаться в поисках “волшебной палочки” для лица.

Врачи-косметологи медицинского и СПА центра «Канти» советуют взяться за себя уже в октябре, поскольку рекомендуемые ими процедуры омоложения и решения эстетических проблем достигают наилучшего результата спустя месяц-два.

Итак, ТОП-3 процедуры для того, чтобы вернуть и удержать красоту вашего лица:

Безоперационная подтяжка лица

Если ваша цель — повернуть время вспять и выглядеть на 10 лет моложе, самое время записаться на SMAS-лифтинг. В медицинском и СПА центре «Канти» данная процедура проводится на аппарате нового поколения «Ultraformer III» («Classys», Южная Корея), который имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора и сертификаты контролирующих органов Кореи и США (Korean FDA и FDA USA).

«SMAS-лифтинг – одна из самых популярных методик омоложения среди наших пациентов,- рассказывает косметолог «Канти» Семенова Мира Валерьевна, – он полюбился тем, что решает самые разные проблемы лица за один сеанс, быстро, без боли и без периода реабилитации.

В основе технологии – воздействие высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком на фиброзно-мышечный слой (SMAS — superficial muscular aponeurotic system), выполняющий роль своеобразного каркаса для мягких тканей лица. С возрастом поддерживающая функция этого каркаса ослабевает и контур лица расплывается. При нагревании кожи ультразвуковыми волнами происходит сокращение белковой соединительной ткани, запускаются интенсивные процессы синтеза эластина и коллагена.

Невероятно, но факт: достаточно сделать одну процедуру, чтобы контур лица стал более четким, лицо выглядело похудевшим и подтянутым, «малярные» мешки под глазами исчезли, второй подбородок «растаял», а носогубные складки оказались практически незаметными. Примечательно, что процедура делается один раз в два года. ⠀

2. Лазерная шлифовка кожи

Обязательным пунктом осеннего бьюти-меню должна стать лазерная шлифовка на легендарном аппарате Harmony XL от Alma Lasers (Израиль) с применением новейших запатентованных технологий. К лазерной шлифовке прибегают, когда хотят избавиться от следов постакне, рубцов, шрамов, уменьшить глубину морщин, сузить расширенные поры.

В процессе шлифовки лазерный луч (2940 нм) подается «пикселями», которые создают в коже локальные микротравмы. За счет травмирования 20% тканей происходит обновление 80% (закон Парето). В точках воздействия и вокруг них происходят процессы регенерации, стимулируется выработка новых волокон коллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность кожи. Уже после первой процедуры пациенты отмечают улучшение качества кожи, сужение пор, уменьшение пигментации, выравнивание рельефа кожи, устранение мелких морщин, рубцов постакне.

3. Осенний «желтый» пилинг

Наступление холодов – подходящее время пройти «желтый» пилинг!

«В основе пилинга InnoPeel лежит ретиноевая кислота, которая и придает ему соответствующий цвет и название, – комментирует Мира Валерьевна. Отличительная особенность пилинга – короткий реабилитационный период и высокая степень безопасности, которая достигается благодаря идеально сбалансированной химической формуле.

Комплекс из двух процедур с интервалом один месяц, помогает получить выраженный эффект омоложения и осветление пигментных пятен, а также устранение рубцов постакне, улучшение тона и рельефа кожи».



Пора поставить процесс старения на паузу!

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