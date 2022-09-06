Статья в ТайгаПост о нашей публикации признана незаконной агитацией

В пятницу, 2 сентября Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия (НТИК) признала незаконной агитацией статью «Как предвыборный штаб кандидата в мэры Нерюнгри подставил SakhaLife», вышедшую 27 августа на сайте «Тайга Пост».

Напомним, что 27 августа SakhaLife выпустил публикацию «Как администрацию Нерюнгри сделали «виноватой» в истории с квартирой многодетной семьи».

В ней говорилось об истории долгов, возникших у одной многодетной семьи, живущей в Нерюнгри. И о целом ряде публикаций, которые посвятил этому сайт «ТайгаПост». Во всех этих материалах звучали обвинения в адрес городской администрации, якобы, сыгравшей свою роль в сложившейся ситуации.

В статье мы изложили факты, которые уличают редакцию «ТайгаПост» в манипулировании информацией и могут быть связаны с предстоящими в Нерюнгри выборами.

Эмоциональная реакция со стороны редакции «ТайгаПост» не заставила себя ждать – журналисты прямо связали публикацию с предстоящими выборами и обвинили штаб Леонида ОЛЕЙНИКА в попытке обелить своего кандидата. В свою очередь Олейник направил в избирательную комиссию жалобу на незаконную агитацию. Отметим, что действующее избирательное законодательство признает, что агитация в СМИ может быть как за, так и против.

В своем заявлении он указал, что считает текст вышеуказанной статьи агитационным, поскольку с его помощью формируется негативное отношение избирателей к нему как к кандидату на должность главы города.

По мнению Леонида Олейника, в статье содержится клевета в его адрес и его предвыборного штаба, а также другие надуманные обстоятельства его избирательной кампании. Он особо отметил, что в истории многодетной семьи должны разбираться прежде всего правоохранительные органы, о чем, кстати, говорила в своем обращении и уполномоченный по правам человека в республике Сардана ГУРЬЕВА. Она призывала всех не делать преждевременных выводов, напомнив об ответственности за распространение заведомо ложных сведений.

Журналисты сайта «ТайгаПост» попытались сорвать заседание Нерюнгринской ТИК, на котором рассматривалась жалоба – разговаривали на повышенных тонах, обвинили комиссию в предвзятом к ним отношении и, не дожидаясь результатов голосования, удалились, хлопнув дверью. Что не помешало Нерюнгринской ТИК единогласно признать указанную статью незаконной агитацией.

В связи с решением НТИК в Нерюнгринский ОМВД направлено представление о «пресечении противоправной агитационной деятельности, изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении виновных лиц (то есть редакции «Тайга Пост») к ответственности в соответствии с законодательством РФ».