Статистика установила интересные показатели по Якутии

Демографические процессы, выразившиеся в изменении численности населения в трудоспособном возрасте, отразились и на динамике трудовых ресурсов. Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия).

В структуре трудовых ресурсов основной компонент — занятые в экономике, в 2019 году их удельный вес составил 77,0% (в 2010 г. — 74,8%). Динамика численности занятых характеризовалась ростом: в 2010 г. – 459,7 тыс. человек, 2019 г. – 504,9 тыс. человек, что обусловлено увеличением среднесписочной численности работников организаций: в 2010 г. — 353,0 тыс. человек, в 2010 г. — 371,0 тыс. человек.

В 2019 году наибольшая доля занятых приходилась на виды экономической деятельности: образование (12,6%), строительство (12,5%), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (11,6%), добыча полезных ископаемых (10,3%), транспортировка и хранение (8,1%).

По предварительным данным, в 2020 году среднесписочная численность работников организаций (с учетом субъектов малого предпринимательства – юридических лиц) составила 357,9 тыс.человек, что по сравнению с 2019 годом меньше на 3,0% (с 2010 г. – больше на 1,4%). В 2020 году наибольшая среднесписочная численность работников организаций наблюдалась в видах экономической деятельности: образование (удельный вес 17,1%), добыча полезных ископаемых (13,2%), строительство (10,6%), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (9,6%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (9,4%).