02.06.2021
12:20
266
Коронавирус
Статистика по коронавирусу все мрачнее
В Якутии на 2 июня выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 60 случаев;
- Вилюйский, Мегино-Кангаласский районы по 6 случаев;
- Амгинский, Усть-Алданский районы по 5 случаев;
- Чурапчинский район 4 случая;
- Оймяконский, Хангаласский районы по 3 случая;
- Горный, Кобяйский, Мирнинский, Нерюнгринский районы по 2 случая;
За все время в республике зарегистрировано 38665 случаев заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 679 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 2 846 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 123 539 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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