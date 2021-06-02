Статистика по коронавирусу все мрачнее

В Якутии на 2 июня выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 60 случаев;

Вилюйский, Мегино-Кангаласский районы по 6 случаев;

Амгинский, Усть-Алданский районы по 5 случаев;

Чурапчинский район 4 случая;

Оймяконский, Хангаласский районы по 3 случая;

Горный, Кобяйский, Мирнинский, Нерюнгринский районы по 2 случая;

За все время в республике зарегистрировано 38665 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 679 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 2 846 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 123 539 тестов.