Статистика: на 31 января в Якутии 2 820 заболевших

За минувшие сутки в Якутии выявлено 2 820 новых случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее зафиксировано 2 623 заболевших COVID-19. г. Якутск – 1945 случаев, Мегино-Кангаласский район — 258 случаев, Мирнинский район – 122 случая, Алданский район — 112 случаев, Амгинский район – 58 случаев, Верхневилюйский район – 48 случаев, Усть-Алданский район– 44 случая, Нюрбинский район – 41 случай, Нерюнгринский район – 36 случаев, Таттинский район – 30 случаев, Ленский район — 24 случая, Эвено-Бытантайский район – 22 случая, Намский район – 21 случай, Хангаласский район – 13 случаев, Оленекский район – 8 случаев, Олекминский, Сунтарский, Усть-Майский районы по 7 случаев, Чурапчинский район – 6 случаев, Жиганский район – 3 случая, Вилюйский, Среднеколымский, Томпонский районы по 2 случая, Кобяйский, Оймяконский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 10 047 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 945 542 теста. За сутки в республике госпитализировано 86 человек с COVID-19, накануне — 109. За сутки выздоровели 1 153 человека, накануне — 1 107. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 572 986 человек (79,9% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 125 036 человек Это 61,0% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.

Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Источник: Оперштаб Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх