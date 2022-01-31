Статистика: на 31 января в Якутии 2 820 заболевших
За минувшие сутки в Якутии выявлено 2 820 новых случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее зафиксировано 2 623 заболевших COVID-19.
г. Якутск – 1945 случаев,
Мегино-Кангаласский район — 258 случаев,
Мирнинский район – 122 случая,
Алданский район — 112 случаев,
Амгинский район – 58 случаев,
Верхневилюйский район – 48 случаев,
Усть-Алданский район– 44 случая,
Нюрбинский район – 41 случай,
Нерюнгринский район – 36 случаев,
Таттинский район – 30 случаев,
Ленский район — 24 случая,
Эвено-Бытантайский район – 22 случая,
Намский район – 21 случай,
Хангаласский район – 13 случаев,
Оленекский район – 8 случаев,
Олекминский, Сунтарский, Усть-Майский районы по 7 случаев,
Чурапчинский район – 6 случаев,
Жиганский район – 3 случая,
Вилюйский, Среднеколымский, Томпонский районы по 2 случая,
Кобяйский, Оймяконский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 10 047 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 945 542 теста.
За сутки в республике госпитализировано 86 человек с COVID-19, накануне — 109.
За сутки выздоровели 1 153 человека, накануне — 1 107.
Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания.
Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции.
Первым компонентом привиты 572 986 человек (79,9% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 125 036 человек Это 61,0% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.
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