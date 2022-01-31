31.01.2022
11:24
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Коронавирус

Статистика: на 31 января в Якутии 2 820 заболевших

За минувшие сутки в Якутии выявлено 2 820 новых случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее зафиксировано 2 623 заболевших COVID-19.

г. Якутск – 1945 случаев,

Мегино-Кангаласский район — 258 случаев,

Мирнинский район – 122 случая,

Алданский район — 112 случаев,

Амгинский район – 58 случаев,

Верхневилюйский район – 48 случаев,

Усть-Алданский район– 44 случая,

Нюрбинский район – 41 случай,

Нерюнгринский район – 36 случаев,

Таттинский район – 30 случаев,

Ленский район — 24 случая,

Эвено-Бытантайский район – 22 случая,

Намский район – 21 случай,

Хангаласский район – 13 случаев,

Оленекский район – 8 случаев,

Олекминский, Сунтарский, Усть-Майский районы по 7 случаев,

Чурапчинский район – 6 случаев,

Жиганский район – 3 случая,

Вилюйский, Среднеколымский, Томпонский районы по 2 случая,

Кобяйский, Оймяконский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 10 047 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 945 542 теста.

За сутки в республике госпитализировано 86 человек с COVID-19, накануне — 109.

За сутки выздоровели 1 153 человека, накануне — 1 107.

Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания.

Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции.

Первым компонентом привиты 572 986 человек (79,9% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 125 036 человек Это 61,0% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.

Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: Оперштаб Якутии
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