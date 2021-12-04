Статистика коронавируса в Якутии на 4 декабря

За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 256 новых случаев заболевания коронавирусом, 108 из них – в столице региона, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на республиканский оперштаб.

23 заболевших обнаружили в Мирнинском районе, 13 – в Алданском, по 12 – в Нерюнгринском и Олекминском районах.

По десять случаев выявили в Мегино-Кангаласском и Сунтарском районах, девять – в Таттинском, восемь – в Ленском районе.

По семь человек заболели в Вилюйском, Томпонском и Хангаласском районах, по пять – в Амгинском и Нижнеколымском районах, по три – в Жиганском, Намском, Нюрбинском, Усть-Майском и Усть-Янском районах.

Два случая приходится на Усть-Алданский район, по одному – на Горный, Момский, Оленекский районы.

За сутки лаборатории республики провели 4 511 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 735 277 тестов.