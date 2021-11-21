21.11.2021
10:11
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Коронавирус

Статистика коронавируса в Якутии на 21 декабря

На 21.11.2021 г. выявлено 276 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 125 случаев,
  • Мирнинский район – 22 случая,
  • Алданский район – 20 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район — 15 случаев,
  • Хангаласский район — 14 случаев,
  • Амгинский, Нерюнгринский районы — по 13 случаев,
  • Ленский, Сунтарский районы — по 8 случаев,
  • Намский, Нюрбинский районы — по 6 случаев,
  • Вилюйский район — 4 случая,
  • Жиганский, Кобяйский, Оймяконский, Олекминский, Усть-Алданский районы — по 3 случая,
  • Оленекский район — 2 случая,
  • Верхневилюйский, Горный, Момский, Томпонский, Чурапчинский районы — по 1 случаю.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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