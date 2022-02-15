Стать гроссмейстером в 12 лет: Сергей Карякин поделился секретами своего успеха

Один из самых титулованных шахматистов мира Сергей Карякин дал открытый урок юным якутянам. В режиме онлайн к редкому событию подключились не только спортсмены, но и все любители шахмат республики.

«Такую встречу я не мог пропустить – он мой кумир с раннего детства. Да и все друзья-шахматисты хотят равняться на него. Сегодня мы услышали много нового, увидели неожиданные ходы. Мы в восторге и благодарим организаторов за эту встречу. Мечтаю еще раз встретиться с ним уже за шахматной доской», — поделился впечатлением Алексей Колокольцев, воспитанник Шахматного клуба «Комбинация».

Уникальная возможность предоставлена юным шахматистам в рамках спортивного фестиваля «Настроение – АЛРОСА». Компания проводит мероприятие в поддержку здорового образа жизни, развития таланта детей с 2017-го года. Топ-гроссмейстер выделил время в плотном графике и проводит в эти дни мастер-класс, сеанс одновременной игры и открытую встречу.

Сергей Карякин – один из ярких и титулованных шахматистов современности. В возрасте 12 лет он получил звание самого молодого гроссмейстера в мировой истории и был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Он является заслуженным мастером спорта Украины и России, олимпийским чемпионом, становился чемпионом мира по быстрым шахматам, блицу и обладателем Кубка мира. Кроме того, именитый спортсмен успешно занимается общественными и политическими делами. Он разработал проект школы шахмат, где обучаются мастерству многие желающие.

«Про него говорят: «Он вернул интерес к шахматам в России». Топ-шахматист мирового уровня. Считаю, что проходящие в эти дни мероприятия с участием Сергея Карякина вписывают яркие страницы в развитии шахматного движения республики, особенно среди юных спортсменов. Наши дети и молодежь вдохновляются такими встречами с известными представителями российского спорта. Поэтому мы благодарим АЛРОСА за эти значимые дни в развитии шахматного спорта республики. А наши юные шахматисты имеют большой потенциал, и впереди их ждут творческие и спортивные победы. Надо им только создать условия», — отметил Президент Федерации шахмат РС(Я) Владимир Егоров.

В ходе мастер-класса гроссмейстер подробно показал свои памятные партии, в том числе знаменитую победу в партии из матча с Магнусом Карлсеном. На примерах продемонстрировал, какой глубины может достигать дебютная подготовка, как важно сохранять концентрацию в эндшпиле и как важно играть по плану, подробно и точно рассчитывая варианты.

Он подчеркнул высокий уровень якутской школы шахмат. Так, накануне, в сеансе одновременной игры с выдающимся гроссмейстером, трое воспитанников «Шахматной гимназии» отличились положительным результатом. 15-летний Арсений Чумаевский выиграл у титулованного сеансера, а Артур Васильев и Александр Иванов завершили свою партию вничью.

Сергей Карякин пожелал ребятам всегда ставить перед собой самые высокие спортивные задачи и упорно заниматься, достигая новых шахматных высот.

Справка

АЛРОСА уделяет самое пристальное внимание вопросам социальной ответственности. Компания ежегодно реализует около 500 социальных проектов более чем на 10 миллиардов рублей.