Стать графическим дизайнером, SMM-менеджером или оператором БПЛА – это реально!

Якутский ЦОПП – флагман не только на Дальнем Востоке, но и по всей России

Новые направления в нашей жизни лучше реализуются молодежью. В этом удостоверяешься лишний раз, переступив порог учреждения, называемого в аббревиатуре ЦОПП. В среду, 26 октября, здесь прошла пресс-конференция. Располагается же Центр в Заложной части г. Якутска, неподалеку от кинотеатра «Лена», по ул. Крупской,13, на первом этаже здания, на крыше которого написано «Эрэл (Надежда)».

Перед пресс-конференцией для ее участников была проведена экскурсия. Работает здесь 30 молодых людей в четырех дирекциях, и руководит этим коллективом Владислав Гаврильевич ХАБАРОВ, молодой и, на мой взгляд, весьма серьезно подготовленный профессионал, перспективный специалист с горящими глазами и безукоризненной речью.

Мы ознакомились с деятельностью Дирекции по продвижению проектов, заглянули в компьютерный класс, где осваивали азы веб-дизайна школьники, Наталия МИР продемонстрировала зеленые насаждения слушателей курса “Сити-фермер”, предназначенного для городских школьников, побывали в Коворкинг-центре, ознакомились со студией, где проводится оцифровка учебных программ.

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Вообще, сами помещения Центра, их интерьер, техника, сотрудники – выглядят по-современному, располагают к восприятию и освоению нового. И достижения под стать: если Центр начинал свою деятельность с бюджетным финансированием, то сегодня он уже прочно встал на ноги, привлекает сторонние средства, участвует в различных конкурсах и выигрывает республиканские и федеральные гранты.

ЦОПП в переводе на общедоступный язык – это Центр опережающей профессиональной подготовки, а если еще проще объяснить, то это уникальное учебное заведение, где могут освоить основы профессии и получить рабочую специальность как школьники, так и взрослые, где могут обучиться новому для себя делу так называемые “предпенсионеры”, безработные граждане, молодые мамы, не имеющая постоянной работы и профессии молодежь до 30 лет, находящиеся под риском увольнения или сокращения люди и все желающие.

Так, за два года существования Центра (а открылся он 2 октября 2020 года, в разгар пандемии) здесь прошли обучение по уникальным программам 9420 человек.

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И здесь не только учат, но и выполняют серьезные государственные задачи по проведению исследований и аналитике перспективной потребности республики в кадрах, способных оказывать значительный вклад в экономику Якутии. Кроме того, одно из первоочередных направлений деятельности – проведение профориентации для всех категорий граждан, вне зависимости от возраста, статуса и профессионального направления. Этой деятельностью за два года было охвачено более 16 тысяч якутян самого разного возраста.

Еще одна важная сторона, имеющая большое значение в современных условиях – это разработка образовательных программ для ускоренного обучения любых категорий слушателей, под конкретные запросы работодателей и потребности рынка труда. Так, за два года коллектив подготовил и оцифровал 70 образовательных программ профессиональной подготовки. Специально для этого создана студия-лаборатория, оснащенная современнейшим оборудованием.

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Как отметил присутствовавший на пресс-конференции первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Михаил Юрьевич ПРИСЯЖНЫЙ, Якутский ЦОПП в прошлом году стал региональным оператором федерального проекта “Содействие занятости” национального проекта “Демография”, а в этом году по итогам реализации этого проекта вошел в число лучших из 59 центров по стране. По итогам Всероссийского конкурса наши заняли второе место .

Центр действует в тесном сотрудничестве со всеми учебными заведениями среднего профессионального и специального образования. По словам М.Ю.Присяжного, такое СПОдвижничество помогает жителям республики обрести новые трудовые навыки, обновить их и развить свой потенциал.

Сегодня якутянам доступны более 500 образовательных программ по самым разным направлениям. Наиболее востребованными из них являются бесплатные курсы по обучению таким профессиям, как медицинская сестра по уходу за больными, бухгалтерский учет, интернет-маркетинг, парикмахерское искусство, поварское дело, графический дизайн и другие. Можно осваивать эти и многие другие умения и самостоятельно, дистанционным путем. На цифровой платформе ЦОПП имеются более 500 обучающих программ Ворлдскиллс, ТГУ и РАНХиГС. По республике открыты 32 центра обучения.

Школьникам Центр предлагает различные проекты. Это не только традиционная профориентация в ее классическом понимании, но и новые, совершенно уникальные мероприятия и курсы. Так, в начале лета в сотрудничестве с учебными заведениями республики действует программа “Абитуриент: поступай правильно”. Как явствует из названия, она призвана помочь юным якутянам получить ответы на вопросы о поступлении на учебу и определиться с выбором пути. С 2020 года ЦОПП является региональным оператором Всероссийского проекта по ранней профориентации школьников 6-11 классов “Билет в будущее”. За два года им охвачено более 15 тысяч учащихся. Также внимание детей и родителей несомненно привлекут проекты “Первая профессия”, “Траектория карьеры” (при поддержке Фонда президентских грантов России) и Детский инновационный центр “Вверх” – победитель конкурса по поддержке подобных центров “Инносфера”. По линии “Траектории карьеры” школьники г.Якутска на базе городского МОБУ “Центр образования” смогут пройти предпрофессиональную подготовку по 5 направлениям: “Основы бизнеса”, “Фото- и видепроизводство”, “Разработка веб-сайтов и графический дизайн”, “SMM-менеджер” и “Парикмахер”. А в инноцентре “Вверх” якутские школьники смогут обучиться управлять БПЛА. Беспилотные летательные аппараты сегодня имеют самый широкий спектр применения – в мониторинге местности в паводок, во время лесных пожаров, поиске пропавших люде, в контроле над газопроводами, в геологоразведке, в сельском хозяйстве и земельном деле. Сегодня профессия оператора БПЛА особую актуальность обрела в связи со специальной военной операцией на Украине, где эти аппараты стали одним из незаменимых средств ведения боя, разведки и координации действий армии. И их будут готовить в нашем ЦОПП в коллаборации с такими продвинутыми учебными заведениями, как Международная арктическая школа (МАШ) и Кванториум г.Якутска.

Еще одним новшеством является применение ПУСКа – передвижного учебно-строительного комбината. На базе этого мобильного учебного центра основам строительно компетенции будут обучаться и проходить совершенствование в этой сфере жители улусов. Так, ПУСК отработал в Горном улусе, впереди – выезды в Усть-Алданский и Амгинксий улусы, где будут учить местных строителей.

М.Ю.Присяжный рассказал, что в дальнесрочной перспективе – участие якутского ЦОПП в реализации такого масштабного проекта, как Суперкампус. Многие слышали о том, что в пригородном селе Кангалассы будет возведен современный образовательный комплекс, который объединит под одной крышей 10 учреждений среднего профессионального образования. Поначалу его строительство планировалась завершить в 2023 году, но в связи с известными событиями его ввод перенесен на два года. В 2025 году там будут построены оснащенные современной инфраструктурой, передовыми технологиями и с соответствующей международным стандартам материально-технической базой три образовательных центра, соответствующие федеральным проектам “Профессионалитет”, “Молодые профессионалы” и “Колледж креатиных индустрий” – Techno-комплекс на 1100 мест, Industry-комплекс на 1200 мест и Creative-комплекс на 1700 мест. Кроме того, там будут являющийся центром хаб-локации Молодежный центр, четыре жилых корпуса для студентов на 2680 мест, жилой дом для преподавателей на 100 мест и спортивно-оздоровительный центр. Можно предположить, что он будет лучше и современнее кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Сегодня, оценив возможности и перспективы ЦОПП, его партнерами стали такие крупные действующие на территории республики предприятия, как АЛРОСА, “Колмар”, “Алмазы Анабара”, “Полиметалл” и другие, доверяющие ему подготовку своих специалистов. Сотрудничает ЦОПП и со многими учебными заведениями республики, многими айти-центрами.

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В заключение мероприятия В.Хабаров наградил своих партнеров, среди которых и Сетевое издание SakhaLife.

Контакты ЦОПП:

По общим вопросам: 8(800)222-41-40

По вопросам проекта «Соцконтракты»: 8(924)460-22-60

По вопросам проекта «Содействие занятости»: 8(924)172-02-52 8(800)222-41-40 (доб.4)

г. Якутск, Крупской 13,1 этаж

@ info@copp14.ru

copp14.ru