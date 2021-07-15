15.07.2021
18:00
266

Якутск

Старый Покровский тракт закрыт на неделю

В связи с проведением работ по замене футляров и устройства слабого грунта и демонтажу недействующей трубы с 15 июля по 22 июля будет организовано ограничение движения транспортных средств на ул. Старый Покровский тракт с дома №2/18  по №25 в Автодорожном округе Якутска. 

Ограничение движения транспортных средств производится во исполнение Распоряжения Окружной администрации г. Якутска от 01 июля 2021 года № 1269р «О временном ограничении движения транспортных средств по улице Старый Покровский тракт» в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Yakutskcity.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх